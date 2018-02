Lázár marad, Halász és Budai megy

Hivatalos lett a Fidesz-KDNP országos listája szerda este. Az első tíz hely: Orbán Viktor, Semjén Zsolt, Kövér László, Novák Katalin, Varga Mihály, Gulyás Gergely, Kubatov Gábor, Németh Szilárd, Balog Zoltán és Harrach Péter. Őket Lezsák Sándor és Jakab István követi. Meglepően előkelő helyet kapott Szatmáry Kristóf (15), aki a zöldségboltja körüli botrányok miatt került rivaldafénybe, de a fidelitasos Böröcz László (16), valamint Farkas Flórián (17) biztos bejutó helye is figyelemre méltó. Lázár János rákerült a listára 23-ként, amivel megelőzi Kósa Lajost (24), Szijjártó Pétert (25), Rogán Antal propagandaminisztert (26) is. Érdemes megemlíteni a Fidesz frakció szóvivőjének, Halász Jánosnak a 72. helyezését, hiszen kalkulációk szerint ennél a pozíciónál van a bejutó határvonal. Halász egyéniben nem méretteti meg magát, így kétséges, hogy a következő parlament munkájában is részt vehet-e. A 73. Révész Máriusz, és a 75. L. Simon László is valószínűleg elköszönhet a bársonyszéktől. Az egykori elszámoltatási-biztos Budai Gyulának viszont biztosan megköszönték a munkáját: a 146-ik helyet kapta csak, egyéniben pedig nem indul.

A legutóbbi, 2014-es fideszes országos listán Mátrai Márta szerepelt a 4-ik helyen, ő most a szintén bejutó 18-at kapta. Kósa, Lázár, Rogán, Navracsics Tibor volt a további sorrend, utóbbin kívül mindegyikőjükkel találkozhatunk a következő parlamentben is.

Nagy tétje van a Belvárosnak a lista szempontjából, hiszen ha nem húzza be a körzetet a kereszténydemokrata Hollik István, akkor a 132-ik helyezése miatt kipottyan a parlamentből. Ugyanez a tét a 137-ik Jelen Tamásnak és a 142-ik Harrach Tamásnak is, előbbi Zuglóban, utóbbi a XIII. kerületben indul.

Z. Á.