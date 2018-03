Kemény fagyra készüljön, havazhat is

Csütörtökön kezdetben sok napsütés ígérkezik, majd napközben délnyugat felől erős felhősödés kezdődik, estefelé délnyugaton már hószállingózás, kisebb havazás is kialakulhat. A délkeleti szél a Dunántúlon élénk, északnyugaton erős lesz, ott hófúvás is kialakulhat. Keményen fagyos lesz a hajnal, nyugaton, délnyugaton -20, -23 fok is lehet. Napközben -7, -2 fokra készülhetünk - írja az Időkép.