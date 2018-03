Lefagytak - Ma reggel is fennakadások voltak a vasútvonalakon

A Budapest-Békéscsaba-Lőkösháza vonalon 30-50 percet is késhetnek a vonatok - tájékoztatta csütörtök reggel a Mávinform az MTI-t, majd valamivel tíz óra után közölték, hogy elhárult a hiba a vonalon.

Kétegyháza és Szabadkígyós között meghibásodott a biztonsági berendezés, a vonatok ott csak 40 kilométer/órás sebességgel haladhatnak, emiatt a Budapest-Békéscsaba-Lőkösháza vonalon 30-50 perccel is meghosszabbodhat a vonatok menetideje - közölték. A nagyobb késés elkerülése érdekében egyes mezőtúri vonatok kimaradhatnak vagy változhat menetrendjük. Bicske és Szárliget között is meghibásodott a biztosítóberendezés, emiatt "kissé hosszabb a vonatok menetideje" a Budapest-Tatabánya-Komárom-Győr vonalon. Ajka és Devecser között szintén a biztosítóberendezés hibája lassítja a közlekedést, ezért a Székesfehérvár-Veszprém-Celldömölk-Szombathely vonalon 20-30 perc késés is lehet - írták a reggeli tájékoztatóban.

update:

Ismét menetrend szerint járnak a vonatok a békéscsabai vonalon, mivel sikerült megjavítani a Szabadkígyós-Kétegyháza-Lőkösháza közötti szakasz biztosítóberendezését - tájékoztatta délelőtt a Mávinform az MTI-t. A közlemény szerint A Budapest-Békéscsaba-Lőkösháza vonalon fokozatosan áll helyre a mentrendszerű vonatközlekedés. Békéscsaba és Telekgerendás között egy meghibásodott mozdony akadályozta a közlekedést, a személyvonathoz egy másik mozdonyt küldtek, így a Békéscsaba-Hódmezővásárhely vonalon is helyreáll a menetrend. Ezzel szemben Budapest-Kunszentmiklós-Tass-Kelebia vonalon 20-30 perccel nő a menetidő, biztosítóberendezés hiba miat.