A Szomszédok Janka nénije újra a képernyőn - És megint undok

Ki ne emlékezne a Pásztor Erzsi alakította kellemetlen rokonra, a Szomszédok című sorozat egyik legnépszerűbb karakterére, Janka nénire. Érdekesség, hogy az amúgyis népszerű és közkedvelt színésznőt, annak ellenére hogy egy rendkívül ellenszenves, ugyanakkor talán mindenki számára ismerős rokont alakított a sorozatban, ettől még jobban megkedvelték.

A színésznőt most a Jóban Rosszban című sorozatba kérték fel egy karakter eljátszására - újságolja a Femina.hu.

Pásztor Erzsi a TV2 Mokka című adásában elmondta, amikor elolvasta a forgatókönyvet, azonnal döntött: gondolkodás nélkül elvállalta, hogy ő formálja meg a Jóban Rosszban Terikéjét, aki emlékeztet Janka néni figurájára, de azért nem ugyanaz a karakter. Pásztor Erzsi bár tavaly ősszel betöltötte a 81. életévét, nem mond le a színészetről.

Lett egy olyan ismertségem, hogy bármerre is megyek, nagy szeretettel fogadnak, megismernek, örülnek nekem. Nemcsak a tévés meg a filmszerepeim miatt, hanem elhiszik, hogy színházban is sokat láttak Budapesten, pedig nem így van. A Szomszédok sorozatában csak epizodista voltam, de mind a mai napig él az a figura. Mrs Lipton szinkronszerepem, még így is tudják, hogy ennek a figurának én vagyok a hangja - mondta még 2015-ben a Népszavának adott interjújában.