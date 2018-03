Ősszel kezdődhet a Lánchíd felújítása

Kora ősszel kezdődhet meg a Lánchíd felújítása, de ezt megelőzően egy kisebb felújítást kell végrehajtani a BAH-csomópont felüljáróján - ezt Tarlós István főpolgármester közölte az állami csatornákon keresztül.

Mint elmondta, a Lánchíd és környékének felújítása két ütemre bontható: az elsőben a híd és a 2-es villamos alagútjának, valamint felszíni környezetének a megújítását végzik el. A második ütemben a Váralagutat és a Clark Ádám teret újítják majd fel. A teljes projekt több mint húszmilliárd forintba kerül, megvalósításának időtartama pedig 3-3,5 év.

A híd felújítása nagyjából szeptember táján kezdődik, ennek oka, hogy előtte - mint fogalmazott - muszáj egy ráncfelvarrást végezni a BAH-csomópont felüljáróján. Forgalomszervezési okokból egyszerre a Lánchíd és a BAH-csomópont nem zárható le.

Mivel a Lánchidat és az Alagutat sok ezren használják minden nap, a lezárások szinte bizonyosan jókora közlekedési káoszt okoznak majd. Ugyanakkor Dorner Lajos, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) elnöke még tavaly tavasszal nyilatkozott a Népszavának, ennek során pedig visszafogottságra intett. Mint mondta, nem kevés közlekedési nehézséget okozott annak idején a Margit híd lezárása, de azért „azt is túléltük”, pedig az az átkelő körülbelül háromszor akkora forgalmú mint a Lánchíd. Az Alagutat már eddig is sokan elkerülték az állandó dugók miatt – épp ezért a többi párhuzamos útvonalhoz képest a forgalma sem olyan jelentős. Dorner szerint a tömegközlekedésben már bonyolultabb lesz megoldást találni a lezárásokra, különösen a Budai Vár megközelítése válik nehezebbé a belváros felől, s nem csak a BKK járatainak hanem a turistabuszoknak is.