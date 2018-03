Nobel-díjasok Erdogannak: állítsa helyre a jog uralmát

38 Nobel-díjas írt nyílt levelet Recep Tayyip Erdogannak. Arra kérik a török elnököt, engedje el azokat az újságírókat, akiket néhány hete ítélt súlyosbított életfogytiglanra egy török bíróság, a 2016-os puccskísérlet támogatásának vádjával, ami ellen az országban érvényben lévő szükségállapot miatt fellebbezni sem lehet.

Az újságírókat perük során többek közt "tudatalatti üzenetek" küldésével vádolták, hangsúlyozzák az aláírók: a hatóságok ennél komolyabb vádakat képtelenek voltak felhozni ellenük. Még a török alkotmánybíróság is kimondta kettőjükről, hogy fogva tartásuk jogsértő. A nyílt levél kiemeli azt is, annak ellenére ítélték el az újságírókat a puccs támogatásáért, hogy munkásságuk során végig az ehhez hasonló, erőszakos események ellen emeltek szót.

Emlékeztetik az aláírók Erdogant arra is, hogy 1998-ban egy vers elmondásáért őt magát is 10 hónap börtönbüntetésre ítélték - akkor ugyan azok a civil szervezetek védték, amik most tisztogatásainak célkeresztjébe kerültek. A török elnök 2009-ben egy beszédében azt is kijelentette, többet nem fordul elő, hogy az ország bebörtönzi nagy íróit. A közönség soraiban akkor ott volt többek közt Ahmet és Mehmet Altan is: "kilenc évvel később élethosszig tartó büntetésre ítéltetnek; ez nem egy alapvető ellentmondás?" - fogalmaz a levél.

Mindezek kapcsán arra kérik Erdogant, szüntesse meg a szükségállapotot, illetve állítsa helyre a jog uralmát és a szólás szabadságát, hogy Törökország jó híre is helyreállhasson.

A levél aláírói:

Svetlana Alexievich, Philip W Anderson, Aaron Ciechanover, JM Coetzee, Claude Cohen-Tannoudji, Elias J Corey, Gerhard Ertl, Albert Fert, Edmond H Fischer, Andrew Z Fire, Andre Geim, Sheldon Glashow, Serge Haroche, Leland H Hartwell, Oliver Hart, Richard Henderson, Dudley Herschbach, Avram Hershko, Roald Hoffmann, Robert Huber, Tim Hunt, Kazuo Ishiguro, Elfriede Jelinek, Eric S Maskin, Hartmut Michel, Herta Müller, VS Naipaul, William D Phillips, John C Polanyi, Richard J Roberts, Randy W Schekman, Wole Soyinka, Joseph Stiglitz, Thomas C Südhof, Jack W Szostak, Mario Vargas Llosa, J Robin Warren, Eric F Wieschaus