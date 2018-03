Czeglédy képviselő-jelölt lett, kiengedték az előzetesből

Kiengedték az előzetes letartóztatásból Czeglédy Csaba baloldali politikust azok után, hogy a Vas megyei 1-es számú választókerületi választási bizottság nyilvántartásba vette jelöltként. Az erről szóló határozat ellen korábban egy magánszemély nyújtott be fellebbezést, ám azt a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) hétfőn érdemi vizsgálat nélkül elutasította, ez ellen a határozat ellen pedig csütörtökön 16 óráig lehetett volna bírósági felülvizsgálati kérelmet beadni, ám ilyen nem érkezett. Ez pedig azt jelenti, hogy jogerőssé vált Czeglédy Csaba nyilvántartásba vétele képviselőjelöltként, s így őt mostantól mentelmi jog védi. Czeglédyt június óta tartották előzetes letartóztatásban milliárdos költségvetési csalás gyanújával.

Az azóta eltelt hónapok alatt sem vádemelés, de még könyvszakértői szakvélemény sem született, magát Czeglédyt pedig mindössze egyetlen egy alkalommal hallgatták ki. Közben azonban a kormánymédia lejáratókampányt indított az előzetesben lévő politikus ellen, diákok megkárosításával vádolták, sőt, a Fidesz parlamenti határozatban is bűnösnek bélyegezte.

Czeglédy az előzetesből is próbálta az ellene indított hatósági eljárás miatt fizetés nélkül maradt diákmunkásokat kártalanítani. Az ártatlanságát korábban többször is hangoztató politikus kiszabadulása után most lapunknak úgy fogalmazott: húsz éve dolgozik a szombathelyi közéletben, a helyi emberek megismerhették a munkáját és őt magát is.

„Azt gondolom, hogy akik a munkámért és azért szeretnek, ami én vagyok, az ellenem indított ügy és lejárató kampány kirobbantása óta is szerettek. Akik viszont nem szeretnek, azok az ügytől függetlenül sem szeretnek.” Czeglédy Csaba hangsúlyozta: szerinte Szombathelyen egy jelöltnek kell szembenézni a Fidesz jelöltjével, így rövidesen egyeztetnie kell erről a többi ellenzéki párttal.

Batka Zoltán