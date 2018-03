Bíróságon Józsi nővér

Külföldre szökött, visszahozták: nyáron születhet ítélet annak a férfinak az ügyében, akit azzal vádolnak, hogy segédápolóként szexuálisan molesztált egy pszichiátriai beteget.

A bíróságon is majdnem megfeledkeztek annak a budapesti férfinak az ügyéről, aki még 2002-ben maga is beismerte, hogy az egyik fővárosi kórház pszichiátriai osztályának egykori segédápolójaként szexuálisan zaklatott egy gondjaira bízott női beteget. J. József - vagy ahogy az intézményben nevezték, Józsi nővér - eleinte hazugságnak nevezte az ellene felhozott vádakat, ám miután munkaruháján "nyomokat" találtak, elismerte tettét - azt viszont máig tagadja, hogy erőszakoskodott volna.

A sértett, Sz. Zsuzsanna és férje feljelentést tettek, az ügyészség 2002-ben vádat is emelt a férfi ellen, aki ezután egyetlen tárgyaláson sem jelent meg - mint kiderült, külföldre menekült. A házaspár jogi képviselőjének, Berényi Virágnak sikerült elérnie, hogy nemzetközi elfogatóparancsot adjanak ki Józsi nővér ellen, akit 2016-ban találtak meg a spanyolországi Sevillában. Az ügy nagy nehezen újraindult, az ügyvédnő elmondása szerint a bíróságon alig találták a korábbi iratokat.

Az első tárgyalás tavaly márciusban volt. A vád szerint a férfi úgy zaklatta áldozatát, hogy az erősen be volt gyógyszerezve. Sz. Zsuzsanna állítja: a Józsi nővér ügyeletét követő napokon mindig rosszul volt, az ügyvédnő szerint egyértelműen azért, mert az előző nap erősebb dózisban kapta a gyógyszereket. A rosszullétek dokumentációja is megvan, orvosi papírokkal, látleletekkel, lázlapokkal tudják bizonyítani. Ezeket jelenleg is egy igazságügyi orvosszakértő vizsgálja. Tanúkat is próbáltak beidézni - egykori kórházi dolgozókat, J. József korábbi élettársát -, ám vonakodtak a per résztvevőivé válni.

Az ügy tegnapi tárgyalásán az ápoló-beteg kapcsolat került szóba. Noha Berényi Virág szerint egyértelmű, hogy egy ápoló még akkor sem közeledhet szexuálisan egy gondjaira bízott beteghez, ha az tudatánál van és nem ellenkezik, a bíróság ennek ellenére arról döntött, még kikéri az erre vonatkozó szabályzatot a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarától. Úgy vélte, ez túlbizonyítás, hiszen korábban már csatoltak egy olyan dokumentumot, amely egy, az ápolók képzéséhez szükséges szakkönyvből származik. - Ebben is feketén-fehéren le van írva, hogy az ápolók nem kerülhetnek intim viszonyba a betegekkel - mondta az ügyvédnő.

A következő tárgyalási napot június 5-re tűzték ki, addigra nemcsak a kamarai állásfoglalás, hanem a szakértői vizsgálat is meglesz, illetve a bejelentett tanúkat ismét megkísérlik beidézni. Az ügyvédnő szerint nyáron akár ítéletet is hirdethetnek.

Juhász Dániel