Fotófőváros lett Budapest

Április 20-ig tart a második Budapest Fotó Fesztivál. A fővárosi múzeumokban, galériákban és kulturális intézményekben kortárs és klasszikus, hazai és nemzetközi fotográfusok munkáit láthatjuk.

Fotó: Sandro Miller

A fesztivál február 28-án egy sztárkiállítással nyitott a Műcsarnokban: az amerikai Sandro Miller Malkovich, Malkovich, Malkovich: Tisztelet a kamera mestereinek című sorozatát lehet itt látni. Miller saját munkásságára ható, ikonikus fotókat alkotott újra, a képek egyetlen szereplője pedig az Albert Einstein, Meryl Streep és Winston Churchill bőrébe is bújó színész, John Malkovich. Mucsi Szilvia, a kiállítás igazgatója elmondta: közel negyven kiállítása lesz a fesztiválnak. Kiemelte a programból a Kiscelli Múzeumban látható Csöndesen című tárlatot, ahol hazai kortárs fotográfusok csendéletei láthatóak. Fontos helyszín még a fesztiválközpontként is működő Budapest Projekt Galéria, ahol számos más program mellett Paulo Nozolino és José Manuel Rodrigues kortárs portugál fotográfusok Láthatatlan városok című kiállítását lehet megtekinteni. Ugyancsak kiemelt program a francia hatgyerekes apa, Alain Laboile tárlata, amelyen a fotós saját családjának hétköznapi életét mutatja be (Széphárom Közösségi Tér).

A Népszava ezeken kívül a következő programokat ajánlja: a Tekintetek című kiállításon Reismann Marian csecsemőket ábrázoló fotói láthatóak (Artphoto Galéria), Ata Kandó pedig meseszerű, a világ különböző tájain készített gyerekfotóival mutatkozik be (Deák 17 Galéria). A RANDOM kortárs fotóművészeti alkotócsoport fotói a vággyal, a szexualitással, a szeretettel és a magánnyal foglalkoznak (BBB Office & Open Space), a Deák Erika Galéria kiállítása pedig a selfie jelenségét helyezi a középpontba. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban budapesti rendhagyó utcaképeket, a FUGA-ban pedig kortárs portrékat állítanak ki, illetve Molnár Zoltán bevándorlókról készült sorozata is látható itt Zöldhatár címmel. A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban Tóth József Füles munkáit lehet megnézni, a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum kortárs magyar sportfotókat mutat be, a Petőfi Irodalmi Múzeum pedig Arany János szemszögéből vizsgálja a 19. század második felének fényképezési szokásait. A fesztivál részletes programja a www.budapestphotofestival.hu-n található.

Urbán Csilla