A fele igaz

Nagyjából ismerem megyei jogú városunkat, így nem volt nehéz megállapítanom, hogy a választókörök szavazóhelyiségeinek közvetlen környékén és a legforgalmasabb közlekedési csomópontoknál lévő hirdetőhelyeket a Fidesz sajátította ki magának. Mindenfelé ott virít és díszeleg a két fő (pozitív és negatív) kampánymondat. Az egyik: „Nekünk Magyarország az első!”. A másik: „Együtt bontanák le a határzárat”, mármint az ellenzékiek és Soros.

Megszokhattuk, hogy a Fidesz megnyilatkozásai jobbára hazugságok. Mondhatnánk tehát most is: e két üzenetnek a fele sem igaz. De mégsem mondhatjuk. A képaláírás ugyan nyilvánvaló, vaskos hazugság, hiszen köztudott, hogy közülük egyik ellenzéki politikus sem akarja lebontani a kerítést. Viszont a másik jelszó: Nekünk Magyarország az első! – nagyon is igaz. A Fidesznek olyannyira első Magyarország, hogy nagy részét már kisajátították, fennhatóságuk alá vonták, kiosztották oligarcháik, rokonaik, családtagjaik és hódolóik között.

Komáromi Attila