A hiányzó mondat

Orbán Viktor „évértékelő beszédében” szólt a közelgő választásról is. Viszont hiányzott a felhívás: minél többen, lehetőleg mindenki menjen el szavazni. Egy ilyen felhívás illő lett volna különösen azok után, hogy az erdélyi magyar állampolgárok névre szóló levelet kaptak a miniszterelnöktől, szavazásra buzdítva őket. Mi is kaphattunk volna ilyen levelet például a legutóbbi „Stop Soros” zagyvaság helyett. A választási értesítő borítékjában is elfért volna még egy lap, de semmi ilyesmi nem volt.

Sem szóbeli, sem írásbeli felhívás: így lettünk saját hazánkban másodrendű állampolgárok. A nyugaton dolgozó honfitársaink helyzete még rosszabb, hiszen ők akadályoztatva is vannak a szavazásban. Ne mondja senki, hogy az esetenkénti több száz kilométeres utazás nem akadály. Ezek után nem meglepő (bár így is mellbe vágó) a beszédben elhangzott kijelentés: „a Fidesz és a KDNP Magyarországon nyolc éve szünetelteti a politikai korrektséget.”

Goda Zoltán