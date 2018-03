Ilyen még nem volt az egészségügyben

Előkészítő programot indítanak a potenciális betegeknek - ez az egyik fő újdonsága az OTP Egészségpénztár és a Budai Egészségközpont (BEK) között csütörtökön aláírt megállapodásnak.

Ebben a gyógyító központ azt vállalja, hogy olyan csomagokat állít össze, ami segít megelőzni a gerincbetegségeket. Illetve, ha mégis bekövetkezik baj, már annyira kitanítja a pácienseket, hogy azok tisztába legyenek az állapotukkal, és tudják azt is, hogy mikor kell orvoshoz fordulni. Varga Péter Pál, a Budai Egészségközpont alapító főigazgatója elmondta: intézménye jó ideje biztosít a piacon vállalat-egészségügyi szolgáltatásokat. Csak e szegmensből évente 2,6 milliárdos bevétele van a BEK-nek, az egészségpénztári forgalom azonban még nem érte el a 100 millió forintot. Mindez azt mutatja, hogy óriási terük, lehetőségeik vannak az egészségpénztári piacon. Ezért a BEK tavaly már elkezdte tudatosan átalakítani a foglalkozásegészségügyi szerződéseit, hogy azoknak része legyen a komplex megelőző és életminőség javító program is.

A tavalyi év sok szempontból trendforduló volt az egészségpénztár életében:míg a munkáltatóktól érkező befizetések csökkentek, az egyéni tagoktól érkező összeg nőtt. S míg a szolgáltatásvásárlásoknál a gyógyszerre és gyógyászati segédeszközre csaknem ugyanannyit költöttek az emberek, addig az egészségügyi szolgáltatásokra 10-12 százalékkal fordítottak többet, mint korábban - mondta Studniczky Ferenc, az OTP Egészségpénztár ügyvezető igazgatója. Hozzátette: az adatok egyértelműen mutatják, hogy felértékelődött az egészségmegőrzés az egyes emberek életében. Az OTP Egészségpénztár, alkalmazkodva az új trendhez, részben több, akár okostelefonon is használható alkalmazást vezetett be - megkönnyítve az egyéni számlák feltöltését, a szolgáltatások kifizetését. Hamarosan új szolgáltatást is indítanak, a szűrési naptárt. A termék - okostelefonra letölthető alkalmazás - akár korcsoportoként jelzi majd a pénztártagoknak, hogy mikor, milyen szűrésre van szükségük.

- Mindezzel a tagok saját kezükbe vehetik az egészségüket, a programban szereplő vizsgálatok a BEK szolgáltatásaiként megvásárolhatók - tette hozzá Varga Péter Pál.

