Pucérra vetkőztetik a rabokat

A látogatófogadáson hiába tiltottak meg minden testi érintkezést a rabok és hozzátartozóik között, hiába választja el plexilap a fogvatartottakat és rokonaikat, a beszélő után ennek ellenére is minden elítéltnek meztelenre kell vetkőznie és guggolnia kell az őrök előtt - olvasható a Magyar Helsinki Bizottság (MHB) jelentésében, amely a miskolci börtönben tett látogatásuk tapasztalatait összegzi.

Tavaly a korábbinál is szigorúbb szabályokat léptettek életbe a börtönök, a jogvédő szervezet szerint a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága ezzel jelentősen "megnyeste" a fogvatartotti jogokat. Miskolcon a nem dolgozó fogvatartottakat átlagosan napi négyszer, míg a dolgozókat napi tízszer motozzák át: tavaly mintegy 767 ezer motozást, 25 ezer zárkaellenőrzést, 55 ezer ruházatátvizsgálást és 9 ezer csomagátvizsgálást hajtottak végre.

A szigorítás célja, hogy megakadályozzák a "gyanús" tárgyak, csomagok bekerülését. Ugyanakkor az eredményes ellenőrzések száma minimális, az MHB szerint egymillió kontrollvizsgálatra vetítve csak nyolc esetben találtak valamit. Emellett egy másik, alapjogi problémára is fény derült, mégpedig a fogvatartottak és ügyvédeik kapcsolattartásának korlátozására. Miskolcon - a jogvédők szerint teljesen törvénytelenül - be volt kamerázva az ügyvédi beszélő helyisége, ami a védői titkot sérti.

Megírtuk: nemrég a Magyar Kriminológiai Társaság főtitkára, Kadlót Erzsébet is arról számolt be, a börtönökben több intézkedéssel is nehezítik a védenceikkel foglalkozó ügyvédek munkáját. Szigorítottak az ügyvédek beléptetésén, de a védői meghatalmazás aláírásakor is az ügyvéd csak ellenőrzés mellett érintkezhet védencével, a védelemre való felkészülést is akadályozzák. Czenczer Orsolya bv-őrnagy, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense szerint minderre azért volt szükség, mert előfordult, hogy a rabok az ügyvédeiken keresztül jutottak olyan tárgyakhoz (például SIM-kártyához), amelyeket tilos maguknál tartaniuk.

Csakhogy, mint arra az MHB jelentése rávilágított, ezek a regulák nem képesek kiszűrni az illegális SIM-kártyákat vagy a drogot. Nemrég - az MHB megkeresésére - a Legfőbb Ügyészség is állást foglalt a védelemhez való jog csorbítatlan érvényesülése érdekében, ennek ellenére, legalábbis a jogvédők tudomása szerint, a miskolci börtönben továbbra is kamera rögzíti az ügyvéd és ügyfele megbeszéléseit.

Juhász Dániel