Eljárás kezdődött Le Pen ellen

Eljárás indult Marine Le Pen, a francia jobboldali radikális Nemzeti Front (FN) elnöke ellen. A nanterre-i bíróság azért döntött így, mert az Iszlám Állam (IS) borzalmas képeit tette közzé az interneten. A párizsi nemzetgyűlés még novemberben függesztette fel a pártelnök mentelmi jogát, ezzel formálisan is megindulhatott a vele szembeni eljárás. Le Pen még 2015 végén, a Twitteren tett közzé három olyan felvételt, amelyek az IS által elfogott túszok kivégzését mutatták. Az egyik pedig a lefejezett amerikai újságíró, James Foley holttestét mutatta. Franciaországban az erőszakos üzenetek terjesztését 75 ezer eurós bírsággal, illetve hároméves börtönnel büntethetik.