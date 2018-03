Kegyvesztettek és befutók

A Jobbik polgármestereket vinne a parlamentbe, a Fidesz hét végigdolgozott ciklus után elküldi Répássy Róbertet. Nyilvánosak az országos pártlisták.

Várhatóan több ismert fideszes politikus – így például Répássy Róbert, valamint L. Simon László - is elköszönhet a képviselőségtől, ők ugyanis nem befutó helyet kaptak a Fidesz-KDNP szerdán este közzétett listáján. Rajtuk kívül biztosan nem jut a parlamentbe Budai Gyula, volt elszámoltatási biztos, de izgulhat a 73. helyet megszerző Révész Máriusz kormánybiztos is. A pártszövetségen belül úgy számolnak, nagyjából a 72. és 74. hely körül lesz a bejutás határvonala.

A lista elején nincs meglepetés, az első helyen Orbán Viktor kormányfő, a másodikon Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, míg a harmadikon Kövér László házelnök szerepel. Az első tízben kapott helyet – sorrendben - Novák Katalin, Varga Mihály, Gulyás Gergely, Kubatov Gábor, Németh Szilárd, Balog Zoltán és Harrach Péter is. Utóbbi politikus ennek megfelelően a korábbi hírekkel ellentétben mégsem vonul vissza. A 10. és a 20. hely között van a fidelitasos Böröcz László (16.), valamint a botrányairól elhíresült Farkas Flórián (17.) is. Lázár János rákerült a listára 23-ként, amivel megelőzi Kósa Lajost (24.), Szijjártó Pétert (25.) és Rogán Antal propagandaminisztert (26.) is. Lázár János a csütörtöki kormányinfón egyébként azt mondta, mindenképpen egyéniben szeretne mandátumot szerezni, de arra a kérdésre nem válaszolt, hogy lemondana-e parlamenti helyéről, ha csak listáról sikerülne bejutnia.

A Fidesz-KDNP listáján továbbra is férfiuralom van, az első húsz helyen ugyanis mindössze két nő van. A lista későbbi részében sem javul az arány, így az első százban csak 11 nő található.

Több kormánypárti politikus csak egyéniben szerezhet mandátumot, listán ugyanis nem befutó helyen szerepelnek. Így járt például a belvárosban Hollik István, Békésben Simonka György, Zuglóban Jelen Tamás, valamint – a XIII. kerületben induló – Harrach Tamás is. Figyelemreméltó az erzsébetvárosi Bajkai István, az Orbán-család korábbi ügyvédjének előkelő 20. helye, ezzel ugyanis mások mellett több minisztert, valamint Józsefváros polgármesterét, Kocsis Mátét (31.) is megelőzi. Teljesen elengedték a kezét viszont a korrupciós botrányba keveredett Mengyi Rolandnak, ő sem egyéniben, sem listán nem indul kormánypárti színekben.

A Fidesz-KDNP-n után közzétette országos listáját a Jobbik is. A lista első tíz helyén négy olyan politikus kapott helyet, aki eddig nem volt parlamenti képviselő. Vona Gábor pártelnököt Volner János frakcióvezető követi, a harmadik pedig Dúró Dóra, a kegyvesztetté vált – az elnökségből és a parlamenti frakcióból is kiszorított – Novák Előd felesége.

A 2014-es választási listához képest négy új arc tűnik fel az első tízben: Steinmetz Ádám olimpiai bajnok rögtön a negyedik, Varga-Damm Andrea ügyvéd pedig az ötödik helyre került. Az ő veszprémi indulásáról korábban azt írtuk, hogy a helyi jobbikosok körében – mivel „Simicska emberének” tartják – feszültségeket keltett a jelölése.

Fülöp Erik, Tiszavasvári polgármestere kilencedik a listán, Janiczak Dávid ózdi polgármester a tizedik. A parlamenti politika számukra is ismeretlen terep. Mindketten tagjai a Jobbik elnökségének, ahogyan Toroczkai László, Ásotthalom polgármestere is. Toroczkai azonban – akit arról is győzködni kellett, hogy vállalja el az alelnöki posztot – beláthatatlan távolságra van a mandátumra esélyes pozíciótól: a 64-ik helyen szerepel.

Az elnökség tagjai közül Toroczkain kívül Szabó Gábor pártigazgatóból sem lesz parlamenti képviselő. Szabó, a párt „szürke eminenciása” – sok egyéb tisztsége és feladata miatt – már az előző ciklusban sem vett részt az országgyűlési munkában.

A Jobbik a tapolcai időközi választáson, Rig Lajos révén szerezte egyetlen egyéni mandátumát. A párt nem méltányolta különösebben teljesítményét, Rig csak a 27-ik helyet kapta.

Február elején írtunk arról, hogy a 106 egyéni választókerületből 51-ben új indulóval vág neki a választásnak a Jobbik. A jelenleg 24 fős parlamenti frakcióból majdnem mindenki egyéni jelölt lesz, egyedül Kulcsár Gergely nem kap ismétlési lehetőséget. Kulcsár volt az, aki beleköpött a vészkorszak áldozatainak emléket állító Duna-parti cipők egyikébe.

Juhász Attila politológus, a Political Capital szakmai vezetője az elmúlt egy-két évben felgyorsított „néppártosodás” jegyében nem tartotta meglepőnek, hogy a választókerületek csaknem felében új embereket indít a Jobbik. Juhász szerint a Jobbik fő célja, hogy komoly, kompetens pártnak mutassa magát, ugyanakkor a választókerületek egy részében a jelöltek kifejezetten szélsőséges politikusok.

Bővül a nyilvántartás A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) csütörtöki ülésén nyilvántartásba vette a Fidesz-KDNP és a Demokratikus Koalíció (DK) országos listáját az áprilisi országgyűlési választásra. (Az MSZP listáját már múlt héten regisztrálták.) A Fidesz-KDNP mind a 106 egyéni választókerületben állított jelöltet, és valamennyit már nyilvántartásba is vették a választási bizottságok. A DK 19 megyében és a fővárosban 45 jelöltet állított, ebből 20-at már nyilvántartásba vettek. Az MSZP-DK megállapodás értelmében a DK 46 körzetben állíthat jelöltet, egy jelölt esetében holnap reggel pótolják a hiányzó 10 ajánlást – közölte Gréczy Zsolt, a párt szóvivője. Az országos lista bejelentésének határideje március 6., hétfőn 16 óra. A DK és a Fidesz-KDNP azzal, hogy nyilvántartásba vették országos listáját, jogosulttá vált arra, hogy egy-egy tagot delegálhasson a Nemzeti Választási Bizottságba.

Lőrincz Tamás, Czene Gábor