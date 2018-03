A bulinegyedben is akad Elios-szál

Egy korábban egységes civil közösség életét is megmérgezi már a napi politika: megvonták az admin- és posztolási jogát a bulinegyed vadhajtásai ellen fellépő Élhető Erzsébetvárosért! Facebook-csoport alapítóinak, csak mert megosztottak egy cikket, melyből kiderült, Tiborcz István korábbi üzlettársa érdekeltségébe tartozik az egyik legnagyobb VII. kerületi szórakozóhely, az Akácfa utcai Instant és Fogas.

- Egy éve másodmagammal indítottuk a mára bő 1500 fős civil csoportot – mondta Vajnai Attila, aki ezúttal nem az Európai Baloldal–Munkáspárt 2006 elnökeként aktivizálta magát, hanem egyszerű erzsébetvárosi lakosként. – A kezdetekkor csatlakozott a csoporthoz Szurovszky Katalin, aki azóta kolozsvári konzul lett. A február közepi, sikertelen népszavazásig normálisan együttműködtünk, aztán kitört az Elios-botrány, s megromlott a viszony. Főleg, hogy kiderült, a hódmezővásárhelyi Elios-beruházásban Orbán Viktor kormányfő vejének, Tiborcz Istvánnak az az Erdei Bálint volt az üzlettársa, aki amellett, hogy megpályázta a Kolosy téri piac majdani üzemeltetését (éppen ma, pénteken dönt a tenderről az óbudai önkormányzat – a szerző), érdekelt az Instant és Fogasban is.

Amikor az erről szóló cikket megosztottuk, Szurovszky Katalin támadásba lendült: előbb a csoport bizonyos tagjaiból megalakítottak egy vezetőséget, majd azzal a lendülettel megvonták a jogainkat, hogy bármit megosszunk vagy ellenőrizzünk, mi alapítók. Pedig mi csak fel szerettük volna hívni a figyelmet az összefonódásokra, s hogy talán nem véletlenül nem sikerül kompromisszumra jutnunk a bulinegyed ügyében, hiszen itt nem kizárólag jóhiszemű vállalkozókról, hanem komoly kapcsolatokkal rendelkező tulajdonosokról is szó van. Most viszont úgy gondoljuk, hogy olyanok is beférkőztek a csoportba, akiket nem az alapcél vezérel, hanem éppen az, hogy eltussolják az összefonódásokat - mondta el lapunknak Vajnai Attila.

Vas András