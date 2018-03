Orbán Hódmezővásárhelyről - "Látom Soros pénzét"

A hódmezővásárhelyi történések utáni reakciók kapcsán egyre inkább az az érzése az embernek, hogy a 2018-as választások nem is annyira arról szólnak, hogy Fidesz vagy nem Fidesz, hanem arról: megelégszik-e ez a nép azzal, hogy bármiről is essék szó, ami a mindennapi életét, egészségét, jövőjét, gyerekei jövőjét és egészségét illeti, a Fidesz/Orbán Viktor válasza ez a kimunkálatlan, a népet mélységesen lenéző semmi legyen.

Orbán Viktor miniszterelnök szerint a hódmezővásárhelyi időközi polgármester-választás egy parlamenti előválasztásként működött, arra számít ugyanis, hogy április 8-án is csak egyetlen ellenzéki jelölt lesz számos vagy talán az összes választókerületben. A kormányfő pénteken a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában úgy fogalmazott: talán már létre is jött az a paktum, amely alapján a bevándorlást ellenző nemzeti, polgári képviselőjelölttel szemben egyetlen ellenzéki, bevándorláspárti jelölt lesz a választókerületekben. Azt is mondta, hogy "átom Soros György pénzét a háttérben. (MTI)

Mi is sokan vagyunk és erősek vagyunk – üzent a tábornak a miniszterelnök, szerinte az Egyesült Államok nem akar olyan világot, melyben a bevándorlást emberi jognak ismeri el és lebontják a kerítést, ahogyan Ausztria, vagy Japán, Olaszország vagy a V4-ek sem. A harcot nem egyedül vívja Magyarország, vannak szövetségeseink hiszen a világ legnagyobb jelentőségű hatalma is hasonló álláspontot képvisel - nyugtatta magát és a híveket. (forrás: Híradó.hu)