Vigyázat, meg fog hatódni! - Pénzt varázsolt a hajléktalanoknak (videó)

Egészen elképesztő, lenyűgöző és emberséges módon hívta fel a figyelmet a hajléktalanok helyzetére, illetve azok embervoltára Hajnóczy Soma bűvész. Erre a figyelemfelhívásra pedig nagy szükség is van, lépten nyomon hallani olyan véelményeket, hogy ezek az emberek csak útban vannak, piszkosak, büdösek, kellemetlenek, és jobb lenne nem is látni őket.

Ez - ítélni, utálkozni - mindenképpen egyszerűbb, mint akár csak belegondolni, hogy a mai Magyarországon milyen könnyen csúszhat ki a szőnyeg az ember lába alól, vagy épp bevonódni, és megpróbálni segíteni, mint teszik ezt elszánt és emberréges civilek, mint például a Budapest Bike Maffia.

És most itt ez a vidám, zseniális fiatalember, aki a maga könnyed stílusával elvarázsolta nem csak a hajléktalanokat, de azokat is, akik megnézték, megnézik ezt a videót. Hogy így is lehet: könnyedén, emberbarátian, megértően, segítőkészen, és tudva: mindenkinek kell az öröm, a játékosság.

A bűvész és csapata a videón látható "varázs", majd valódi pénzen kívül egyéb, hasznos dolgokat, például hőtartó fóliákat is adott az ámuló és meghatódott embereknek. "Látszott, hogy elhiszik: egy igazi csoda részeseivé váltak."