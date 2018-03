Orbán lemigránsozta a magyarországi cigányokat

A gyűlölet céltáblájává tette a cigányságot Orbán Viktor

Úgy látszik Orbán Viktor miniszterelnök a vásárhelyi eredmények után azt ismerte fel, nem elég gyűlöletkeltő Soros György és a migránsok elleni hadjárata, ezért magasabb fokozatba kapcsolva újabb céltáblát talált: a cigányokat - írja állásfoglalásában a RomNet főszerkesztője. Mi jeleztük, csak idő kérdése, mikor kerülnek a gyűlöletgépezeti propagandába a romák. Hát megtörtént! Az eddigi kettős beszédek helyett egyértelmű az üzenet, és egyértelművé vált az is, Orbán Viktor úr miként is vélekedik az államalkotó kisebbségi népcsoportról. Most a kampányában a cigányok elleni hangulatkeltés következik, mert az jobban átjön, sokkal kézelfoghatóbb, mint a sosem látott migráns. Aztán majd jöhetnek újra a kommunisták, a zsidók, a melegek, a fogyatékosok. Aztán jöhetnek a könyvégetések, a kirakatbezúzások. Jól ismerjük a folyamatot, a történelem megmutatta - írja Hidvégi-B. Attila a portálon.