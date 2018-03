13 Picasso kelt el 113 millió fontért

113 millió angol fontért (azaz több mint 40 milliárd forintért) vásárolt 13 Picasso-festményt egy londoni művészeti tanácsadó gazdag ügyfelei számára, írja a The Guardian.

Harry Smith, a Gurr Johns művészeti tanácsadó cég vezetője egyik nap a Christie’s aukciósház árverésén felvárásolta a spanyol festő kilenc képét, másnap a Sotheby’s aukcióján négy műalkotást vásárolt. Köztük volt a festő egyik szeretőjének, Marie-Thérèse Walternek egy 1937-es portréja, amelyet közel 50 millió fontért vásárolt meg.

Smith nem árulta, hogy kiknek a megbízásából vásárolt ennyi Picassót, csak annyit tett hozzá, hogy a művészeti világban ismét egyre népszerűbb a huszadik század avantgardjának egyik legismertebb festője. Az érdeklődést az is fokozza, hogy a londoni Tate Modernben, a kortárs és modern művészet londoni központjában először rendeznek kimondottan Picasso-képekből kiállítást, amely március 8-án nyílik.

A művészeti piac egyébként tele van Picasso műveivel, de az említett portré kiemelkedő fontosságú Picasso munkásságában. A művész számára mindig is fontosak voltak a nők, inspirációt adtak számára, habár szeretőivel sokszor kegyetlenül bánt. A balett táncos Olga Koklovát hagyta el a 17 éves Marie-Thérèse miatt, aki egy lányt is szült neki. Kapcsolatuk során számos szobor és festmény készült a nőről. A magas áron elkelt portré a Guernica című mestermű után pár hónappal készült, amikor a művész személyes életében is sok változás történt. Megjelent ugyanis következő szerelme, Dora Maar, akit egyes értelmezések szerint a képen a sötét árnyékok szimbolizálnak. Picasso ezzel a képpel kapcsolatban azt mondta utalva a közelgő szakításra: “Fájdalmas lehet egy lány számára azt viszont látni egy képen, hogy lejárt az ideje.”