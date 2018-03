Trump a videójátékokra kenné az iskolai lövöldözéseket

Donald Trump amerikai elnök jövő héten találkozik a videójáték ipar legnagyobb szereplőivel, hogy az erőszakos tartalmak visszaszorításáról tárgyaljon velük, írja az Entertainment Weekly.

Sarah Huckabee Sanders elnöki szóvivő szerint nem kell majd gyors eredményre számítani, de továbbra is mindent megtesznek azért, hogy megvédjék az iskolákat. A kijelentésből következik, hogy a Trump-kormányzat szerint az Egyesült Államokban gyakori iskolai lövöldözések nem a fegyvertartás laza szabályai miatt fordulnak elő, hanem mert a fiatalok a médiában sok erőszakkal találkoznak.

A fegyvertartás korlátozásáról szóló vita azután kapott új erőre, hogy február 14-én egy ámokfutó 17 halálos áldozatot hagyott maga után a floridai Marjory Stoneman Douglas középiskolában. Az amerikai elnök a felelősséget nyíltan az internetes tartalomra, a filmekre és a videójátékokra hárítaná, és szigorú besorolást írna elő a filmek és a videó játékok esetében. Trump csak azt felejtette el, hogy a filmeket és videójátékokat már jó ideje különböző kategóriákba sorolják az Egyesült Államokban felnőtt tartalom, nyelvezet és erőszakosság alapján.

Egyelőre nem tudni, hogy kik vesznek majd részt az elnöki találkozón. Az iparág szereplőit képviselő Entertainment Software Association (ESA) ugyanis azt közölte, sem a szervezet, sem az olyan nagy szereplők, mint a Nintendo, a PlayStation vagy a Microsoft nem kapott még meghívót. Az ESA közölte, a világ mindig táján ugyanazokkal a játékokkal játszanak, az USA-ban viszont jóval elterjedtebb a fegyveres erőszak. Ráadásul sok tudományos elemzés született már a témáról és nem találtak kapcsolatot a média tartalom és a való életbeli erőszak között. Az ESA hozzátette, már régóta együtmműködnek a szülőkkel, és több mint húsz éve sorolják be a játékokat a tartalom alapján, ezen kívül pedig többféle módon is tájékoztatják a játékosokat és a szülőket is.