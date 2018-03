Rosszul indult a reggel? Változtasson a rutinon!

Nagyon nem mindegy, hogyan indul a reggel, jelentősen befolyásolja ugyanis a nap további részét, ha nem túl sikeres, könnyen lehet, hogy minden szétesős lesz – mondta Bogdán-Molnár Virág jóga- és életmódoktató a Népszavának. Van néhány praktika, amelyekkel fokozhatjuk a testi funkcióink egészséges működését. Nem kell azonnal mindet azonnal beerőltetni a sokszor kapkodós reggeli rutinba, már pár, könnyebben megvalósíthatót kiválasztva is sokat tehetünk a harmonikusabb napindításért. Később aztán akár fokozatosan mindet beépíthetjük, így kevesebb elrontott reggelt és napot kell átvészelnünk.

Az életmódoktató elsőként azt javasolta, állítsuk kicsit, öt perccel előbbre az ébresztőórát, hogy ne kelljen azonnal kipattanni az ágyból. Maradjunk fekve, adjunk időt magunknak a felkelésre. Ahogy elalvás előtt célszerű relaxációval zárni a napot, indítani is ellazulással érdemes. Vegyünk mély lélegzetet és a figyelmünkkel lassan menjünk végig a testünkön. Már ettől elindul az energiaáramlás.

Illusztráció: pexels.com

Felkelés után nyújtózkodjunk egy hatalmasat, tanuljunk a macskáktól, még a fülcimpánkat is nyújtsuk meg. Ha van idő, ehhez társuljon egy kis arcmasszázs is. Sokszor akaratlanul dörzsölgetjük a szemünket, ami jó serkentő és stresszoldó technika, de ha tudatosan masszírozzuk az arcunkat, még jobban elindul a vérkeringés és az agyműködés. Meg lehet nyomkodni az állkapcsot, a halántékot, a szemgödröket, a fejbőrt, a tarkót, a füleket is – ahogy a legjobban esik.

Ha sietni kell, ezután már lehet menni a fürdőszobába, az aktívabbak viszont megcsinálhatják azt a nagyon hatásos jóga ászanát, a Marjarit, vagyis macskapózt, ami nagyon jól harmonizálja a gerincet és felébreszti a belső szerveket.

Illusztráció: Shutterstock

Marjari Négykézlábra ereszkedve kilégzéskor domborítsunk, belégzéskor pedig homorítsunk.





Pár kar- és fejkörzés után mehetünk is zuhanyozni. Ha előtte sprőd kesztyűvel vagy érdes törölközővel végig dörzsöljük a testünket, nemcsak beindítjuk a nyirokkeringést, de le is radírozzuk az elhalt hámsejteke, így széppé tesszük a bőrt. A zuhanyzást, ha bírjuk, fejezzük be hideg vízzel.

Ha van időnk és jó levegőjű helyen ébredtünk, jót tesz, ha kimegyünk a szabadba és veszünk tíz mély lélegzetet. Ha van lehetőségünk, tapossunk harmatot: egy-két percig sétálgassunk a füvön, majd álljunk meg egy helyben és várjuk meg, amíg a jéghidegből forróvá alakuló érzés a lábunkból elindul fölfelé.

Illusztráció: pexels.com

Fontos, hogy a reggeli rutin része legyen, hogy még a kávé és a könnyű reggeli előtt igyunk meg egy nagy pohár vizet; üresen, citrommal vagy almaecettel. Minden lépés duplán hat, ha tudatosítjuk magunkban: jót tesz a szervezetünknek. De persze nem kell elhinni, ha kipróbáljuk, érezni fogjuk – mondta Bogdán-Molnár Virág.