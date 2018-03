IBS - Segíthet az új diéta

Egy, a felnőtt lakosság 9-23 százalékát érintő bélbetegség kezelésében hatásos diétát fejlesztettek ki néhány évvel ezelőtt az ausztráliai Monash Egyetem kutatói. A low (alacsony) FODMAP étrendi ajánlással kapcsolatos főbb tudnivalókat dr. Sárdi Krisztina gasztroenterológus, a Budai Allergiaközpont orvosa foglalta össze.

Az irritábilis bélszindróma (IBS) egyaránt jelentkezhet erős hasi görcsök, puffadás és hasmenés formájában, de van, akinél székrekedést okoz, sőt a hasmenés és a székrekedés akár felváltva is követheti egymás. Mivel krónikus betegség, a beteg hol jobban, hol rosszabbul érzi magát. Más betegségek – például fertőzéses hasmenés – idején a panaszai felerősödhetnek, nőknél menstruáció idején is erősebbek lehetnek a tünetek. Nagyon gyakori, hogy a hosszabb ideje tünetmentes beteg panaszai stresszhelyzetben kiújulnak, de összefügg az étkezéssel is: bizonyos ételek vagy nagy mennyiségű étkezés miatt is rosszabbul érezhetik magukat.

Gyógyítás: diétával

A hasi panaszokat lehet gyógyszerekkel enyhíteni: a kezelőorvos görcsoldó, székletfogó vagy épp hashajtó hatású készítményeket tud javasolni, ám a tüneti kezelés mellett, az IBS-sel való együttélés jelentős életmódbeli változtatásokat is igényel az érintettek részéről. Egyértelműen hasznos számukra valamilyen stresszkezelő technika elsajátítása és a rendszeres, kímélő testmozgás. Nagyon fontos az étrend; a megfelelő diéta az egyik alapköve a kezelésnek. A Monash Egyetem tapasztalatai szerint a speciális étrend követésével négy irritábilis bélszindrómás betegből három panaszmentessé válik.”

Mi a FODMAP? Mozaikszó, amelyik a különböző szénhidrátokat jelöli: a Fermentábilis Oligoszacharidok Diszacharidok Monoszacharidok és Poliolok kezdőbetűinek összeolvadásából keletkezett.







Az első nyolc hétben teljes mértékben ki kell zárni a magas FODMAP tartalmú ételeket, ezt követően fokozatosan vissza lehet vezetni, ha a tünetek nem térnek vissza. Édesítésre kerülendő például a méz és a xylit, de fogyasztható a szőlőcukor és a stevia. Alma helyett banán, tejtermékek közül csak laktózmentes, gabonából csak gluténmentes és a zab fogyasztható. A diéta összeállításához javasolt dietetikus segítségét kérni. Dr. Sárdi Krisztina arra is felhívta a figyelmet, hogy ez a diéta kizárólag diagnosztizált IBS esetén javasolt étrend. Senkinek nem ajánlott azért belekezdenie, mert rendszeres hasi panaszokkal küzd. Puffadást, hasmenést, hasi görcsöket és székrekedést más bélbetegség, ételallergia, ételintolerancia is okozhat, amelyeknek szintén speciális diétája van.