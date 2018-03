Brad Pitt is szerepel a Mansonról szóló filmben

Quentin Tarantino a szektavezér Charles Mansonról készít filmet, amelyben Leonardo DiCaprio és Brad Pitt biztos szerepelni fog.

Leonardo DiCaprio és Brad Pitt is szerepelni fog Quentin Tarantino Charles Mansonról szóló filmjében, amelynek a címe Once Upon a Time in Hollywood (Egyszer volt, hol nem volt Hollywoodban) lesz, írja a Rolling Stone. Tarantino korábban már dolgozott mindkét színésszel, DiCaprio a Django elszabadul, Pitt pedig Becstelen brigantyk című filmjében szerepelt.

A film Los Angeles-ben, 1969-ben játszódik, amikor éppen tombol a hippi kultúra. DiCaprio Rick Dalton, a western tévéfilmek leáldozóban lévő csillagát játssza majd, Pitt pedig Cliff Booth szerepét kapta, aki Dalton dublőreként dolgozik. Mindketten reménytelenül küzdenek azért, hogy észrevegyék őket Hollywoodban. És hogyan kapcsolódnak ők a Manson-történethez? A sztori szerint Dalton szomszédja a híres színésznő, Sharon Tate.

A színésznőt - aki Roman Polanski rendező felesége volt - 1969-ben nyolc hónapos terhesen brutálisan meggyilkolták másik négy emberrel együtt a szektavezér Charles Manson hívei. Tarantino - aki öt éve írja a film forgatókönyvét - Tate szerepét állítólag Margot Robbie-nak szánná.

A filmet várhatóan 2019. augusztus 9-én mutatják be, ötven évvel a gyilkosság után.

U.Cs.