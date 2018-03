A felesleg nem szemét

Az Élelmiszerbank csak tavaly 9300 tonnányi ételt mentett meg 5,2 milliárd forint értékben. Így a még fogyasztható ennivaló eljuthatott a rászorulókhoz.

Az Élelmiszerbank központi raktárában hajnalonként nagy a forgalom. Ilyenkor érkezik a környékbeli hipermarketekből az előző napi esti záráskor leszedett felesleges élelmiszer.

– Mivel minden nagy áruházláncban friss pékárut sütnek, mi, vásárlók pedig még este tízkor is szeretünk friss kenyeret venni, ezért mindig lesz többlet az üzletekben – magyarázza az Élelmiszerbank külső kapcsolatok igazgatója, Sczígel Andrea. – Az a célunk, hogy ez ne a megsemmisítőben végezze, hanem jusson el a rászorulókhoz, és így csökkenhessen hazánkban az élelmiszer-pazarlás és a nélkülözés.

A raktárépület csaknem 3000 négyzetmétere minden típusú élelmiszer befogadására alkalmas. A szárazanyagraktárban például kétembernyi magasan állnak a konzervek.

– Ha a gyártó azt látja, hogy a csomagolás, rakodás során a raklap nagy része megsérült, akkor azt már fel sem címkézteti – mutat az igazgató egy halomra, ahol benyomódott, deformálódott konzervek sorakoznak. – Ezeket átválogatni rengeteg munka, amire nincs se ember, se pénz. És mivel eladni már nem lehet, ezért kerülnek hozzánk.

A központi raktárba a környékbeli hat hipermarketből hozzák az előző nap kiválogatott élelmiszer-felesleget, illetve időszakosan 60-80 gyártótól érkezik az adomány. Ezenkívül országosan még 222 áruházból, négy kereskedelmi lánc áruházaiból mentik az ételt. A cél, hogy minden áruház „be legyen kötve a rendszerbe”. Az egyesület egyfajta hidat képez az áruházláncok és a 350 partnerszervezetük között. Összefogják, segítik, szervezik az élelmiszermentést az egész országban, sőt nyomon követik az étel útját az osztásig.

– Normális emberi reakció, ha valaki kap 30 konzervet és nincs pénze a villanyszámlát kifizetni, akkor a felesleget megpróbálja pénzzé tenni. Mi ezért azt is szabályozzuk, hogy egy személyre mennyi adható ki az adott termékekből. Átlagban 3–5 kilogramm lehet egy vegyes élelmiszercsomag tartalma - mondja Sczígel Andrea.

Hogy a megmaradt élelmiszer miért nem megy automatikusan jótékony célra? Az igazgató szerint az áruházakban sokszor valóban szemlélet kérdése is, mit kezdenek a felesleggel, hiszen anyagi veszteséggel járhat, ha korábban szedik le az árut a polcról. Vannak például olyan élelmiszerek, amik akár a „minőségét megőrzi” dátum után is fogyaszthatóak saját felelősségre. Itt a gyártó például az élvezeti értékért, állagért vállal felelősséget. Ezeket az üzletben még az utolsó nap is megvehetik, de ha mégsem fogyna el, az Élelmiszerbank az említett dátum után már nem oszthatja ki.

Szép Krisztina írása a Népszavának