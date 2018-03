Trump mégsem akar szigorítani

Az USA elnöke visszatáncolt: már nem akarja, hogy alaposabban ellenőrizzék a fegyvervásárlókat.

Donald Trump és Michael Pence alelnök csütörtökön találkozott a Fehér Házban Chris Cox-szal, az Egyesült Államok Nemzeti Fegyver Társaságának (NRA) fő lobbistájával, aki ezután a Twitteren azt közölte: az elnök és az alelnök támogatja a Második Kiegészítést – ez mondja ki a szabad fegyverviseléshez való jogot -, valamint a tisztességes eljáráshoz való jogot is, de nem akar fegyverkontrollt. Trump válaszul erre csak annyit írt, nagyszerű volt a találkozás az NRA-val. Sarah Sanders, a Fehér Ház sajtótitkára nem kívánta kommentálni a történteket az elnök bejegyzésén túl. Mindez egy nappal azután történt, hogy az elnök egy televízióban is közvetített eseményen kétpárti képviselőkkel találkozott, hogy megvitassák a fegyverviselési törvényeket, a közvéleményben eluralkodó feszültségek növekedése miatt. Akkor az elnök azzal vádolta a szenátorokat, hogy félnek az NRA-tól, és arról beszélt, kibővítenék a fegyvervásárlókat ellenőrző törvényeket. Azt is mondta, támogat olyan agresszív intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik a fegyverek elkobzását veszélyes személyektől.

Mint ismert, az NRA kezdettől fogva támogatta Trump harcát a Fehér Házért, és 30 millió dollárral járult ahhoz.

Közben több amerikai kereskedőcég is bejelentette, hogy változtat fegyvereladási szabályain. A Dick’s sportáruház-lánc a jövőben nem árul olyan sorozatlövőket, mint amilyennel a floridai lövöldözést elkövették, és nem lehet majd nagy kapacitású tárakat sem kapni, továbbá nem vásárolhatnak náluk fegyvereket 21 éven aluliak. A Walmart is csatlakozott azokhoz, akik szigorítottak fegyvereladási szabályaikon. Visszavonják a gépkarabélyokat, illetve a hasonló fegyvereket – beleértve a játékokat is - a webhelyükről, és csak 21 éven felüliek vásárolhatnak náluk lőfegyvert illetve töltényeket.