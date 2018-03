Ahol lehet, ott játszani fognak az NB I-ben

Nem halasztották el a labdarúgó NB I 21. fordulójának szombati mérkőzéseit, ám ennek ellenére sem biztos, hogy mindenhol játékra alkalmas lesz a pálya.

A télies időjárás miatt a hétközi Magyar Kupa mérkőzések közül sem sikerült mindet megrendezni, ahol viszont játszottak, ott az extrém hidegben a megszokottnál is kevesebb drukker fagyoskodta végig a mérkőzéseket. Az utóbbi napokban híre ment, hogy a körülményekre tekintettel a tucatnyi csapatot számláló élvonal többsége elhalasztaná az aktuális fordulót, a Magyar Labdarúgó-szövetség viszont péntek délután közleményt adott ki: túl zsufolt a versenynaptár, ezért játszani kell.

"Hatból négy helyszín rendelkezik pályafűtéssel, a kispesti Bozsik-stadionban és az újpesti Szusza Ferenc Stadionban pedig a két sportszervezet tájékoztatása szerint mindent megtesznek, hogy játékra alkalmas állapotba kerüljön a gyepszőnyeg szombatra. Ezért az MLSZ Versenybizottsága nem tartja indokoltnak a teljes forduló elhalasztását. Mivel az időjárás kiszámíthatatlansága és a területi eltérések miatt nem reális egységes, mindenki számára végrehajtható döntést hozni, ezért ahol a pálya nem rendelkezik pályafűtéssel és esélytelen a játékra alkalmassá tétel, ott a két együttes közösen kérelmezheti a Versenyigazgatóságtól a hétvégi bajnoki későbbi időpontra történő halasztását" – olvasható az MLSZ kommünikéjében.

Újpesten egy Belgiumból importált fűtőpaplan segítségével elérték, hogy a talaj szinte bizonyosan alkalmas legyen a játékra. Amint a hivatalos honlapon jelezték, "annak az esélye, hogy ne lehessen több mint ideális pályán megrendezni a Mezőkövesd elleni összecsapást szinte nullára redukálódott." A címvédő Honvédnál ugyanakkor ma délutántól már a szurkolók segítségét is kérték a centerpálya és a lelátók takarításában.

"Egész héten nagyon hideg volt, ráadásul a hó is esett, ezért nem voltak teljesen ideálisak a körülmények, de elvégeztük az előírt feladatokat. Tudtuk, hogy sokáig bizonytalan volt, hogy megtartják-e a fordulót, ám ha muszáj pályára lépni, akkor természetesen megpróbálunk a legjobb tudásunk szerint játszani szombaton, bár a talaj biztosan borzalmas állapotban van. Nehéz lesz rajta játszani, ráadásul sérülésveszélyes is – nyilatkozta lapunknak a Videoton ellen készülő kispestiek védője, Ivan Lovric, aki a múlt szombati, FTC elleni, 5-2-es vereség után jobb folytatásban reménykedik. - Jókora pofont kaptunk a Fradi elleni meccsen, ennek ellenére bízom benne, hogy az elvégzett munka hosszú távon megtérül majd. Az első kupameccsen két gólt kaptunk a Siófoktól, a szezonban pedig már most többet, mint tavaly a teljes idényben, így valóban rendbe kell szednünk a védekezésünket, de ismétlem: ezért dolgozunk, bízom a javulásban."

Az egyébként parázsnak ígérkező Honvéd–Videoton rangadó mellett Szombathelyen is presztízscsatát rendeznek, hiszen a kieső, 11. helyen álló házigazda Haladás fogadja az eddig egyetlen ponttal többet gyűjtő Vasast.

Hóhelyzettől és mínuszoktól függetlenül várhatóan forró lesz a hangulat.

Hatos Szabolcs