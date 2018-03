Luxemburg beszáll a Paks elleni perbe

Ausztria mellé Luxemburg is belép az Európai Bíróság előtt Paks 2 állami támogatása miatt indult eljárásba. Egyre valószínűbb, hogy az ügyből az egész európai energiapolitikát meghatározó precedensper lesz.

Február 22-én számoltunk be arról, hogy Ausztria pert indít az Európai Bíróság előtt a tervezett paksi bővítés állami támogatásának engedélyezése ellen. Az alperes az Európai Bizottság, a per tárgya pedig az, hogy kipótolhatja-e a kormány költségvetési forrásból a paksi beruházás várhatóan ezer milliárdos veszteségét. Most Jávor Benedek Facebook-oldalán jelent meg az információ: „Luxemburg hétfőn csatlakozik Ausztriához Paks 2 EU bírósági ügyében”. Lapunk kérdésére, hogy mi lehet a luxemburgi lépés jelentősége, Jávor kifejtette: Paks 2 állami támogatása láthatóan nem marad a magyar politika belügye, több tagállam is szeretné, ha az Európai Bíróság precedensértékű döntést hozna az atomenergia állami támogatásáról, illetve a dotációk nélkül versenyképtelen nukleáris technológia jövőjéről. - Az osztrák kereset abból indul ki, hogy az államilag támogatott ár torzítja az energiapiacot – hangsúlyozta Jávor. Emellett Ausztria arra is rákérdez, hogy a nukleáris energia alkalmazásának támogatása milyen mértékben ad fölmentést az uniós versenypiaci szabályok alól. Annak vizsgálatát is kérik, hogy valóban az Euratom szerződés szerinti közös európai célnak minősül-e egy orosz tőkéből, orosz technológiával, orosz kivitelezésben létesülő atomerőmű, vagy ez valójában az orosz nukleáris ipart támogatása, ami nem lehet az EU érdeke.

Jávor szerint Luxemburg belépésével csökken a veszélye, hogy az Orbán-kormány befolyásolni tudja a perben képviselt álláspontot. Orbán Viktor megpróbált még Ausztria végleges elköteleződése előtt találkozni az osztrák féllel, ám a diplomáciában szokatlanul erős jelzés volt, hogy Sebastian Kurz kancellár napokkal az Orbán-vizit előtt jelentette be: megindítják a pert. - Ráadásul az osztrákok láthatóan nem alibiznek, keményen beleálltak az eljárásba, a legérzékenyebb pontokon támadják az állami támogatást – jegyezte meg az EP-képviselő, azt is hozzátéve: Luxemburg részvétele az elvi lehetőségét is kizárja mindenfajta további boltolásnak. Orbánéknak ugyanis legendásan rossz a viszonyuk a luxemburgi vezetéssel – Szijjártó Péter külügyminiszter épp a napokban nevezte idiótának luxemburgi kollégáját, Jean Asselbornt.

Jávor megjegyezte még: a frissen tető alá hozott német koalíciós szerződésben két bekezdésnyi szöveg foglalkozik az atomenergia jövőjével, kötelezve az aláírókat, hogy érjék el az Euratom Szerződés felülvizsgálatát.

Hargitai Miklós