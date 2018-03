Czeglédy Csaba akcióra készül

Politikai és üzleti okok miatt indult ellene eljárás – mondta lapunknak Czeglédy Csaba. A kormánynak azt üzente: nála is vannak Elios-iratok.

- A Nemzeti Választási Bizottság Polt Péter legfőbb ügyész kérelmére felfüggesztette a mentelmi jogát. Mit gondol, mennyit időt maradhat még szabadlábon?

- Kérdés, hogy az ügyészségnek lesz-e jogi bátorsága indítványozni az újbóli előzetes letartóztatást, és a nyomozási bíró ennek helyt ad-e. Azt ugyanakkor jogállami keretek között nem lehet megtenni, hogy egy választáson indulni kívánó ellenzéki országgyűlési képviselő jelöltet fogva tartanak.

Újra őrizetbe vették Alig ért haza Szombathelyre Czeglédy Csaba a lakásán péntek késő este megjelentek a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) nyomozói - tudtuk meg a politikushoz közeli forrásból. Czeglédy egy baráti összejövetelen vett részt és ott kapott telefont arról, hogy a lakásán várják a nyomozók. A hatóságok már őrizetbe is vették. Az ügyészség tájékoztatása szerint kihallgatása szombaton megtörténik és az őrizetbe vételt követő 72 órán belül indítványozni fogják a gyanúsított előzetes letartóztatásának elrendelését a nyomozási bíró előtt.

- Mások viszont épp azért támadták indulását, mert szerintük az csak a szabaduláshoz szükséges eszköz, visszaélés a joggal.

- Én képviselőjelöltként nem akarom a büntetőügyet megúszni. Állok az eljárás elébe. Ugyanakkor azt gondolom, eddig is jogtalan volt a fogva tartásom. Ahhoz ugyanis különös ok kell, hogy valakit előzetes letartóztatásba tartsanak. Nem készítek elő bűncselekményt, nem akarok tanúkat befolyásolni, csütörtökön kerültem szabadlábra azóta megszökhettem volna. Be fogom bizonyítani az igazamat.

- A választóknak az ön szava és az önt milliárdos költségvetési csalással gyanúsító ügyészség állítása között kell dönteniük.

- Az egy dolog, amit az ügyészség mond, dönteni a bíróság fog. Már ha az ügyem eljut egyáltalán a bíróságra. Az ügyészség olyan mértékű csalással gyanúsított meg, ami az életvitelemből nem következik. Nincs luxusházam, nem találtak nálam kötegekben álló pénzt vagy luxusautókat.

- Mi ez az ügy az ön olvasatában?

- A konkrét büntetőügy részleteibe nem szeretnék belemenni, mert nem akarom, hogy bárki is azt gondolja, hogy így próbálnám befolyásolni a nyomozást. Az viszont tény: a cégemmel, a Human Operator Zrt.-vel szemben 2011-2017 között egyetlen évet érintően született elmarasztaló NAV határozat, és ez az ügy is az Európai Unió Bírósága előtt van. Alighanem arról van szó: én és a cégem is többeknek az útjába áll.

- Kinek az útjában?

- A lista hosszú. Letartóztatásom előtt nem sokkal, még májusában egy DK-s politikus megbízásából Mészáros Lőrinc ellen tettem feljelentést, mert az a jogerős bírósági ítélet ellenére sem adott ki TAO adatokat. A másik: a választási irodán történt botrányos esetben, a Kopasz-ügyben nem engedtük, hogy megakadjon a büntetőeljárás. Nyakó István itt pótmagánvádat jelentett be és az ügy már a bíróság előtt van, én vagyok a jogi képviselője...

- Ezek azért nem tűnnek olyan súlyú ügyeknek, amik alátámaszthatnák gyanúját.

- Hadd folytassam a sort! Tavaly tavasszal több olyan üggyel is foglalkozni kezdtem, amelyben terhelő bizonyítékok tűntek fel arra, hogy kormánypárti politikusok és közeli hozzátartozóik miként gazdagodtak, továbbá milyen pénzmozgások voltak és külföldi számláikon.

- Amit mond, az emlékeztet Gyurcsány Ferenc esetére: a DK elnöke beszélt arról, hogy Orbán Viktornak svájci bankszámlái lehetnek.

- Sem megerősíteni sem cáfolni nem akarom ezt. Nem vagyok felhatalmazva, hogy nyilatkozzak az ügyben.

- Ha valakiknek vannak bizonyítékai, akkor miért nem hozza nyilvánosságra azokat?

- Azok, akik az információk birtokában vannak, úgy látják, ezeket az bizonyítékokat újságírók bevonásával kell feldolgozni. Az volt a koncepció, hogy 2017 őszén az anyagot rajtam keresztül eljuttatják újságíróknak, akikben én megbízok, és akik aztán ellenőrzik valósak-e az iratok, adatok. Az ügy decemberben már nyilvánosságra kerülhetett volna.

- Az állítja, hogy tavasszal vették fel önnel a kapcsolatot az iratok rejtélyes gazdái, de csak a nyáron tartóztatták le. Közben mi történt?

- Hónapokig tartott, mire az érdemi tárgyalásokig eljutottunk. Mert meg kellett bizonyosodjak arról, hogy ez nem provokáció. És nekik meg kellett győződniük arról, hogy nem vagyok a Fidesz embere.

- Ha vissza kell térnie a börtönbe, más tudná vinni ezeket az ügyeket?

- Nem. Óriási a bizalmatlanságuk az ellenzéki politikusokkal szemben. Mindenkit Fidesz-kollaboránsnak hisznek, mivel ezzel kapcsolatban többeknek voltak már rossz tapasztalataik. Csak az én környezetemben négy-öt bennfentesnek számító MSZP-sről derült ki, hogy a hozzá jutott információval nem az újságokhoz ment, hanem a Fideszhez.

- Kikre gondol?

- Ezt a frontot most nem akarom megnyitni.

- A pártot értesítette?

- Nem lett következménye ezeknek. Annyi előnye azért van a történteknek, hogy a nyolc és fél hónap bezártság után rólam már mindenki tudhatja, hogy nem vagyok a Fidesz embere. Ennek is köszönhető, hogy tegnap valaki már kezembe is adott az Elios-ügyben eddig még nem ismert anyagokat. Ezeket most kezdem el átnézni.

- Említette, hogy a cége is útjában állt sokaknak.

- 2011-ben megkerestek telefonon olyan budapesti emberek, akik mögött piacot ismerő, fideszes kapcsolati rendszer sejlett fel. Meg akarták venni a céget, de olyan alacsony árat ajánlottak, ami még az ingatlanvagyonunknál is kisebb volt. Természetesen nemet mondtunk. Ekkor megváltozott a hangnemük, és jelezték, hogy ha ők nem folynak bele a cégünkbe, akkor nem tudnak megvédeni a NAV vizsgálatoktól.

- És?

- 2012 júniusában Vida Ildikó személyesen rendelte el a Human Operator 2011-es adóvizsgálatát, és 2012 júniusától 2017 júniusáig folyamatosak voltak a NAV-ellenőrzések. De ha úgy nem tudták megszerezni a céget, azóta megszerezték máshogy.

- Kié lettek a Human Operator megbízásai?

- Úgy tudom, főbb konkurenseink osztoztak rajta. De nem néztem utána, nem akartam fájdítani a szívemet.

- A börtönben üzleti ügyekkel már nem presszionálták?

- Politikailag próbáltak befolyásolni. Jelzéseket, üzengetéseket kaptam. Amikor például egy hivatalos személy megkérdezi, hogy akarom-e látni a gyerekeimet, majd este a tévében azt hallom, hogy a DK és az MSZP pénzszállítója voltam, abból nem volt nehéz összeraknom, hogy a hatalom mit vár el tőlem. Ha nyáron nekiálltam volna Botka Lászlót, Gyurcsány Ferencet, a DK-t, az MSZP-t feketíteni, akkor már szeptemberben otthon lettem volna.

- A kormánysajtóban a neve már egyet jelent a diákok megkárosítójával.

- Ez egy szörnyen aljas dolog, mert nem miattunk, hanem a júniusi hatósági fellépés miatt ragadtak be a fizetések a munkaadó partnereknél. Húsz éven át úgy éltem hónapról hónapra, hogy mindenkit ki tudjunk időben fizetni. Szerencsére még a rajtaütés előtt a többséget kifizettük, majd később a partnereink zöme rendezte a diákok bérét. Két nagyobb cég volt, amely nem érezte kötelességének, hogy kifizesse a nála dolgozókat. Úgy becsülöm, száznál kevesebben lehettek azok, akik nem jutottak pénzükhöz. Néhány tucatnyian megkerestek személyesen engem vagy az ügyvédemet és őket szintén kifizettük.

Névjegy Czeglédy Csaba szombathelyi politikus korábban nagy feltűnést keltett például azzal: lebuktatott egy kokainozó fideszest. De volt, hogy nem ő nyert: 2003-ban felfüggesztett börtönre ítélték, mert fiktív számlákat fogadott be a cége. 1998 óta sorozatban megválasztották Szombathelyen, az MSZP Vas megyei erős embereként futott volna neki a 2018-as kampánynak

Batka Zoltán