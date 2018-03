Már 750 jelöltnél is többet vettek nyilvántartásba a választásra

Már több mint 1600 egyéni jelöltet jelentettek be az áprilisi országgyűlési választásra, 767-et már nyilvántartásba is vettek közülük a választási bizottságok.

A Nemzeti Választási Iroda szombat reggeli adatai szerint 1618 egyéni választókerületi jelöltet jelentettek be eddig, 106 a Fidesz-KDNP, 103 a Jobbik, 94 az LMP, 58 az MSZP-Párbeszéd, 46 a Demokratikus Koalíció színeiben indul. Összesen 63 jelölőszervezetnek van bejelentett, de még nyilvántartásba nem vett jelöltje, több mint 500. Már 31 független jelölt is leadta ajánlásait, 13-at közülük nyilvántartásba is vettek.

A választási bizottságok által nyilvántartásba vett 767 jelölt közül a Fidesz-KDNP-nek 106, a Jobbiknak 89, az LMP-nek 74, az MSZP-Párbeszédnek 57, a DK-nak 46 jelöltje van.

A Momentum Mozgalomnak 25, a Magyar Munkáspártnak 23, a Szegény Emberek Magyarországért Pártnak 21, az Együttnek, az Európai Roma Keresztények Jobblétéért Demokratikus Pártnak és a Magyarországi Cigánypártnak 20-20, az Összefogás Pártnak 19 nyilvántartásba vett jelöltje van.

Tizenhat hivatalos jelöltje van a Közös Nevező 2018-nak, 14-14 a Kell az Összefogás Pártnak, a Magyar Igazság és Élet Pártjának, valamint a Tenni Akarás Mozgalomnak, 12 pedig a Családok Pártjának és a Rend és Elszámoltatás Pártnak. A többi jelölőszervezetnek - összesen 34-nek - tíz vagy annál kevesebb nyilvántartásba vett jelöltje van.

A választási bizottságok 42 jelölőszervezet 295 jelöltjének nyilvántartásba vételét utasították vissza, 12 jelölt visszalépett a választástól.

Az országgyűlési választáson az indulhat, aki március 5-éig összegyűjti az induláshoz szükséges 500 érvényes ajánlást.

Az ajánlások ellenőrzésére három napja van a választókerületi választási irodának, a jelöltek nyilvántartásba vételéről ezután, legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon döntenek a választási bizottságok.

A Nemzeti Választási Bizottság már három országos listát is nyilvántartásba vett, sorrendben az MSZP-Párbeszédét, a Demokratikus Koalíció listáját és a Fidesz-KDNP listáját. Bejelentette országos listáját továbbá a Jobbik és a Szegényekért Párt is, ezek nyilvántartásba vételéről legkésőbb kedden kell döntenie az NVB-nek.

Országos listát az a jelölőszervezet állíthat, amely 9 megyében és a fővárosban összesen legalább 27 egyéni választókerületben jelöltet tudott állítani.