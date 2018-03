Orbánék még nem tiltanák a dízelt

Nem lesz ugrás a mélyvízbe - kommentálta egy más témájú sajtótájékoztatón újságírói kérdésre Aradszki András energiaügyért felelős államtitkár Tarlós István felvetését, mely szerint - német példa nyomán - "középtávon a fővárosból is elképzelhető és indokolt" a korszerűtlen dízeljárművek kitiltása.

Az államtitkár az elképzelést "hosszú távon" támogathatónak tartja. E tekintetben emlékeztetett az elektromos autók elterjesztését célzó, Jedlik Ányosról elnevezett kormányzati tervre. Így Aradszki András abban bízik, hogy amikor a dízelüzemű járművek használatának korlátozásáról szóló döntés Budapesten, vagy akár más nagyvárosokban megszületik, ez már nem jelent olyan gondot az autós társadalomnak, mint amit most, március elején okozna - fogalmazott Aradszki András.

Mint emlékezetes, február 27-én a lipcsei közigazgatási bíróság úgy döntött: kitilthatóak a régebbi típusú, különösen környezetszennyező dízelautók Düsseldorfból és Stuttgartból. A precedens értékű döntés nyomán több nyugat-európai város is hasonló intézkedéseket fontolgat.

Az eddig is érzékelhető, jellegzetesen kelet-európai magyar álláspontot a piaci folyamatok is visszaigazolják. Míg Németországban a - mostani tilalmakhoz is vezető - 2015-ös dízelbotrány óta jelentősen visszaesett a dízeles autók iránti kereslet, Magyarországon még nemigen észlelhető a dízelbotrány hatása - nyilatkozta a Pénzcentrumnak Katona Mátyás, a Használtautó.hu tartalmi oldala, az Autónavigátor.hu főszerkesztője. A hirdetéseken belüli arányuk se változott, a környezetvédelmi besorolásra elvétve keresnek rá. A vevők egyre inkább a használtakat részesítik előnyben az újakhoz képest. Igaz, a dízelek iránti érdeklődés egyre csökken. Bár a korábban akár luxusnak, vagy státuszszimbólumnak is tekintett használt dízelcsodák ára erős zuhanásnak indult, a szakértő ezt inkább az életkor növekedésével indokolja. A leharcolt német dízelek tehát egyértelműen elindultak Magyarország felé. Elterjedésüknek további adminisztratív szigorítások szabhatnak gátat, ami a jövőben jelentősen megemelheti a végső árat.

És az elektromos autók? Míg a Jedlik Ányos tervet pénzügyi és más támogatássokkal is segítő kabinet az elképzelés három évvel ezelőtti bejelentésekor 2020-ra még mintegy 50 ezer elektromos autót ígért, a célszám tavaly már 30 ezerre szelídült. Ma - két évvel a nevezetes dátum előtt - körülbelül ezer tisztán elektromos gépjármű rója a magyar utakat úgy, hogy jó részük állami. Mindazonáltal bármely szám is igazolódik be, arányuk így is eltörpül majd a hazai autók több milliós számához képest.

Marnitz István