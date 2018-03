Forró krumpliként dobálják a bíróságok a Páva-Hoppál pert

Tavaly decemberben indított pert a TASZ segítségével személyiségi jogok megsértése miatt az Emberség Erejével Alapítvány a pécsi önkormányzat, Páva Zsolt polgármester és Hoppál Péter fideszes államtitkár ellen. Ez azért történt, mert Hoppál és Páva többször durván nekiment a civil szervezetnek, mert ők oszthattak el a régióban 100 millió forintot, ami a Soros Györgyhöz köthető Nyílt Társadalom Alapítványtól érkezett. Páva javaslatára a fideszes többség elfogadott egy határozatot, amelyben többek közt arra kérték a pécsi lakosokat, ne adjanak irodát ki a szervezetnek.

A per a Pécsi Járásbíróságon kezdte kálváriáját, onnan elfogultság miatt átkerült a Pécsi Törvényszékre, majd onnan is elfogultság miatt a Pécsi Ítélőtáblára. Utóbbi szervezet az eljárást áttette a Szekszárdi Törvényszékre január végén, ám február végén a Pécsi STOP megtudta, a szekszárdiak is elfogultságra hivatkozva adták vissza Pécsnek az ügyet.

A polgári perrendtartásról szóló 2016-os törvény értelmében az ítélőtábla az illetékességi területéhez tartozó törvényszékek, illetve járásbíróságok kijelölésére jogosult.

Ez esetben tehát lehetőség van még a Kaposvári, illetve a Zalaegerszegi Törvényszék kijelölésére. Amennyiben mindkét utóbbi is elfogultságot jelentene be, akkor az ítélőtáblának az iratokat az eljáró bíróság kijelölésére a Kúriára kell felterjesztenie.

Az már most látszik, hogy az április 8-ai országgyűlési választásig tárgyalási napot már nem fognak kitűzni az ügyben.

Hoppál Péter 4 éve, amikor ugyancsak a választás előtt a Helsinki Bizottságnak ment neki még Fidesz-szóvivőként, ugyanígy járt. A tárgyalás objektív okokra hivatkozva a választás utánra tették át. Igaz, a Helsinki végül megnyerte első és másodfokon is az ügyet, a Fidesz oldalán mai napig olvasható a helyreigazítás.