A Fidesznek kampányol már a mentőszolgálat is

Az Országos Mentőszolgálat Facebook oldalán jelentette be, hogy új esetkocsival gyarapodott az ajkai mentőállomás.

A fényképes beszámoló szövege a következő: „tegnap ünnepélyes keretek között, új ESET kocsit kapott az ajkai mentőállomás. Az ünnepségen beszédet mondott Fenyvesi Zoltán választókerületi elnök majd az Országos Mentőszolgálat Főigazgatója Dr. Csató Gábor. Az ünnepséget követően főigazgató bajtárs még sokáig beszélgetett az állomány tagjaival, akik így, a feltett szakmai és munkájukat érintő kérdésekre első kézből kaphattak választ.”

Vagyis a politikai kampány csúcsidőszakában a Fidesz választókerületi elnöke adta át a mentőautót. Az OMSZ közleménye még azt a „mentőkörülményt” is elhallgatja, hogy Fenyvesi egyben a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke is, ebből a szempontból tehát éppen lehetett is volna keresnivalója a rendezvényen. A politikamentesnek tartott mentők viszont kizárólag a politikus párttisztségét tartották fontosnak hangsúlyozni.