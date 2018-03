Véleménye volt a tízgyermekes özvegynek, kizárták a közmunkából

Ambrózfalván a tízgyermekes Gál Ildikó elvesztette a közmunkáját. Úgy érzi, akkor kezdődtek a bajok, amikor tavaly, a falunapon kifogásolta, hogy aki benne van a zsűriben, ne induljon a sütiversenyen. A polgármester azt mondta, az asszonyt a viselkedése miatt nem foglalkoztatják tovább – írja a Délmagyaroszág.

– Arra gyanakszom, azért veszítettem el a közmunkám, mert nem tartottam a szám. Szóvá tettem, ami nem tetszik – mondta az ambrózfalvi Gál Ildikó. A 10 gyermekes családanyának három éve, karácsonykor hirtelen elhunyt a férje.

Ildikó most azért fordult a laphoz, mert március 1-jétől a település polgármestere neki egyedül nem hosszabbította meg a közmunkaszerződését.

- A falunapon volt süteménysütő verseny is. Az nyerte meg, aki a zsűriben is szerepelt. Hangot adtam a nemtetszésemnek. Vagy süssön valaki, vagy zsűrizzen. Ezen összevesztem többekkel – mesélte az asszony.

Múlt hét csütörtökön a polgármester megüzente, hogy minden közmunkásnak meghosszabbítják a szerződését. Aznap délután megbeszélés volt a falufarsangról. Kiderült, hogy nem a nyugdíjasok sütik majd a fánkot, hanem a polgármester egyik rokona, akivel az ominózus falunapon csúnyán összevesztem, azt mondta rám, hogy én egy senki vagyok. A falu már szinte a polgármester családi vállalkozása. A rokonai ott vannak mindenhol. Ez után a vita után, másnap hívatott a polgármester. Azt mondta, van egy vállalkozó a faluban, akinek kell egy ember. Én legalább 20 évet jártam napszámba. Sajnos 10 gyermek szülése után, több évtizedes fizikai munka miatt már nem bírom úgy a mezőgazdasági munkát, mint régebben. Nem vállaltam el. Erre az volt a válasza, hogy én uszítom a közmunkásokat, már volt, akitől azt hallotta vissza, hogy én irányítom a falut, nem ő. A végén pedig azt mondta: „Azt szeretném, hogy elmenj." Március 1-jétől nincs munkám. Nem ezt érdemeltem – mondta Gál Ildikó.

– Pénteken közöltem Gál Ildikóval, hogy mit kifogásolok a viselkedésében – tudták meg Csirik Lászlótól, Ambrózfalva polgármesterétől. – A közfoglalkoztatottak között viszályt kelt. Ha úgy érzi, sérelem éri, ami megítélésem szerint gyakran nem is valós, akkor nem válogatja meg a szavait. A beszélgetésünkkor el is ismerte, hogy hirtelen reagál a dolgokra. A tavalyi falunapon is botrányosan viselkedett. Lehet, hogy már akkor el kellett volna mondani neki a véleményem, talán megváltozott volna. Szinte rendszeresen problémája van valakivel. Közöltem vele azt is, hogy nélküle jobban, problémamentesebben zajlana a közmunkaprogram. Erre úgy reagált, hogy akkor ne is hosszabbítsam meg a szerződését, és újságírót hív a településre – mondta a polgármester.