MSZP: a Fidesz bűnei a nyugdíjasok ellen

Az MSZP-Párbeszéd közleménye.

Orbán 12 főbűne, amit elkövetett a nyugdíjasok ellen

A Fidesz az elmúlt évtizedekben folyamatosan lenézte, kihasználta, átverte és baksisért megvásárolható tömegként kezelte a magyar nyugdíjasokat, szüleink, nagyszüleink munkában megőszült generációját. Mindenki emlékszik még arra, hogy meg akarták vonni a nyugdíjasok szavazati jogát, hogy nyuggereztek és súlyos károkat is okoztak a fideszesek.



A Fidesz bűnei a nyugdíjasokkal szemben:

1. Orbán megszüntette a korhatár alatti nyugdíjakat és ezzel több százezer munkásembert lehetetlenít el anyagilag. Van, aki 45 éves munkaviszony után sem mehet nyugdíjba 63 évesen Orbán miatt!

2. Orbán megszüntette a korkedvezményes nyugdíjat. A veszélyes munkakörökben dolgozók sokszor nem csak az egészségüket, hanem az életüket is áldozzák, hogy a családjukat eltartsák, gyermekeiket felneveljék. A Fidesz ezzel az intézkedésével azt mondja, hogy semmi baj, mások is meghalnak nyugdíjkorhatár előtt!

3. Orbán megszüntette a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetőségét, ahol a cégek több évtizedes tisztességes, és hűséges munka után nem engedik utcára kerülni dolgozóikat! A Fidesz azt mondja, hogy ez így van jól. Menj közmunkásnak sokszor 45 év ledolgozott idő után, mert ez így van jól!

4. Orbán eltörölte a rokkantsági nyugdíjat. Több százezer embert megalázott, ellátását csökkentette, utazási kedvezményét, közgyógyellátást elvette. Sokukat az öngyilkosságba hajszolta!

5. Nem lehet feledtetni, amit Orbán tett a rokkant bányászokkal. A problémájukat meg lehetett volna oldani egy stadion árából. A pökhendi, lekezelő és velejéig korrupt hatalomnak fontosabb volt a stadion, mint a bajbajutott bányászok.

6. Orbán megszüntette a szolgálati nyugdíjat és az átnevezett szolgálati járandóságot megadóztatta. Ezzel egy tiszthelyettes zsebéből több, mint 2 millió forintot vett ki!

7. Orbán 8 év alatt nem emelte az öregségi nyugdíj legkisebb összegét, mely még mindig 28 500 forint! Ezzel nyomorban tartva több tízezer embert!

8. Orbán eltörölte a járulékplafont s ezzel megteremtette a lehetőségét, hogy havi több millió forintos nyugdíjat is kaphassanak csókosaik!

9. Orbán 8 éve átveri a kisnyugdíjasokat az inflációkövető nyugdíjemeléssel, mivel nem veszik figyelembe a bérnövekedést, így a nyugdíjak elszakadnak a bérektől, és a kisnyugdíjasok kitaszítottak lesznek a társadalomban.

10. Orbán intézkedései miatt a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekeiket/szüleiket ápolók, csak alamizsnát kapnak.

11. Orbán az időskorúak járadékát 8 év alatt mindössze 5%-kal emelte, mely az éhenhaláshoz is kevés, nem még a gyógyszerek kiváltásához.

12. Miközben a nyugdíjasok mindössze 3%-os nyugdíjemelést kaptak, addig többek között a tojás ára 40%-kal, a sertéshúsé 10%-kal, a tejtermékeké 8%-kal, a tűzifa 13,3%-kal, 12,4%-kal a szén, 11,3%-kal emelkedett éves viszonylatban.

Ezen bűnöket nem lehet feledtetni tízezer forintos Erzsébet-utalvánnyal.

Április 8-án el kell zavarni a nyugdíjasokat megkárosító, lenéző Orbánt és bandáját!

MSZP-Párbeszéd