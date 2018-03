Összezárnak

A Németországban élő és dolgozó Balassa Szilvia azt írta a Népszavában Magyarországról: "orvosi műhiba esetén az átlagos orvos magára van hagyva: ha perre kerül sor, sok esetben az egzisztenciájával, vagy az életével fizet." Én még olyan orvosról nem hallottam, aki az életével fizetett volna a hibájáért. Való igaz, hogy a biztosítási rendszer ebben a tekintetben nem túl fejlett nálunk, de nincs is szükség rá, mert hiba esetén az orvosszakma egységesen összezár. Ember legyen a talpán az a beteg vagy hozzátartozó, aki vállalkozik a perre, az évekig tartó tortúrára, hogy a végén veszítsen. Én 23 éve veszítettem el a 47 éves férjem, és 10 éve a 31 éves fiam, mindkettőjüket orvosi műhiba következtében. A fiamnál rendőrségi vizsgálat is volt, maga a rendőr tanácsolta, hogy ne pereljünk. Ahogy látom, azóta sem változott semmi, igaz, egyik kormány sem próbálkozott ezen jelenség ellen tenni. Alapvető probléma a hierarchiarendszer, amely összefügg a hálapénzzel, na meg az egymás hátsófelét-védéssel. Viszont hallottam olyan orvosról, aki külföldre készül, és nagyon fél a perektől, mert ott hiába vannak biztosítva, hiába jól szervezettek, mindenért beperelhetik őket. Olyasmiért is, ami miatt az itthoni egészségügyi körülmények között a betegnek vagy hozzátartozójának eszébe sem jut perre menni.

Lévai Andrásné