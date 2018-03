Mégis költözniük kell a fóti iskoláknak

Költöznek a fóti gyermekváros területén működő iskolák, pedig a kormány korábban azt ígérte, hogy a kastélypark rendezési terve "csak" az állami gondozásban lévő gyerekeket érinti.Tavaly januárban jelentette be Czibere Károly szociális államtitkár, hogy bezárják a fóti gyermekvárosként ismertté vált Károlyi István Gyermekközpontot, a lerobbant állapotban lévő kastélyt pedig felújítják. Lázár János kancelláriaminiszter erre reagálva tavaly februárban azt állította, hogy a kormány intézkedése „csak az állami gondozásban élő gyerekeket érinti”, más bérlőket vagy szerződéssel rendelkezőket nem. A 60 hektáros területen ugyanis két iskola is működik, ráadásul a kastély mellett helyezkednek el azok a szolgálati lakások is, amelyek bérlői jellemzően idős nyugdíjasok, a gyermekváros korábbi dolgozói.

Úgy tűnik, a kezdeti tervek jelentősen módosultak, a Népszava információi szerint ugyanis mindkét iskola elköltözik majd. Az alapítványi tulajdonú Fóti Szabad Waldorf Iskola saját akaratából távozik, az oktatási intézmény ugyanis egy évvel ezelőtt új helyet kezdett keresni magának. Végül a szintén Fót területén lévő „volt TSZ irodaházként” ismert épületet választották, amelyet önkormányzati segítséggel teljesen felújítanak, így a 450 gyerek hamarosan oda jár majd. A gyermekváros területén bérlőként jelenlévő másik, önkormányzati fenntartású Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnáziumnak viszont már a kormány döntése miatt kell költöznie. A tervek szerint az iskola egy teljesen új, 24 tantermes épületet kap, méghozzá a Waldorf Iskola által kinézett épület melletti telken.

Fót alpolgármesterének Facebook-bejegyzése szerint Tuzson Bence, a térség fideszes országgyűlési képviselője tájékoztatta őket a tervekről, az új iskola építéséről szóló kormányhatározat pedig már készül. Németh József lapunknak azt mondta, hogy a költségeket az állam állja majd, így Fótnak nem kerül egy forintjába sem a beruházás. Az alpolgármester a szolgálati lakásokban élőkkel kapcsolatban azt is elmondta, hogy ha felmondják is a szerződéseket, akkor sem valószínű, hogy a közeljövőben kerül sor erre, az pedig egészen biztos, hogy „a lakókról gondoskodni fognak”. Jogilag egyébként nincsenek védve a lakók, a szerződések ugyanis – az alpolgármester állítása szerint – bármikor felmondhatók, azt ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egyelőre nincs ilyen szándékuk.

Azt is megjegyezte ugyanakkor, hogy amikor évtizedekkel korábban kiutalták nekik a lakásokat, akkor minden lakó kapott egy telket is Fót területén, hogy szükség esetén legyen hova mennie. Azon a területen a családtagoknak építettek házakat – tette hozzá. Németh József szerint egyébként az 500 millió forintos támogatás, amit megítéltek a kastély felújítására, jó eséllyel csak állagmegóvásra lesz elég. A kastély ugyanis gépészetileg is leromlott állapotban van, így a teljes megújulásához 8-10 milliárd forintra lenne szükség.

„Vajon a város vezetése mióta tud az iskolák elköltöztetéséről, és vajon mikor akarták ezt a fótiakkal közölni” – vetette fel Vargha Nóra, az Együtt helyi képviselőjelöltje, aki szerint nem tudni miért, de valakinek sürgős lett a középiskola kitelepítése. - Az mindenképpen jó hír, hogy a város nagynevű középiskolája Fóton marad, és a kastély kiürítése miatt nem kell elköszönnünk tőle, de ez nem kétfilléres és nem egy hétig tartó beruházás – fogalmazott, azt is megjegyezve, hogy a beruházással kapcsolatban számtalan kérdés merül fel, de egyelőre nincs hivatalos információ. - Sem a 20 millióért megfizetett fóti kommunikációs tanácsadó, sem Tuzson Bence államtitkár teendői közé nem fért be az, hogy erről valódi tájékoztatást adjon – tette hozzá.

Németh József egyébként lapunknak azt mondta, a kormánytól nem kaptak hivatalos tájékoztatást arról, hová költöztetik a gyermekváros területén élő speciális és különleges nevelési igényű gyerekeket, valamint a kísérő nélkül Magyarországra érkező kiskorú menekülteket. Rétvári Bence államtitkár a Szelényi Zsuzsanna független képviselőnek küldött válaszában azt írta, hogy erről még nincs döntés. Egy decemberi kormányhatározatból ugyanakkor kiderült, hogy mely városokba telepítenek majd gyerekeket. A lehetséges helyszínek között pedig - a korábbi nyilatkozatokkal ellentétben - Aszód is szerepel.

Lőrincz Tamás