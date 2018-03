Délután vége az ajánlásgyűjtésnek

Mindössze néhány órájuk maradt a jelölteknek arra, hogy leadják az egyéni választókerületi bizottságoknál a választáson való induláshoz szükséges 500 aláírást. Ma délután 16 órakor ugyanis lejár a határidő, így akinek nem gyűlik össze a szükséges számú támogatás, nem indulhat egyéniben a választáson. A határidő lejárta egyébként nem azt jelenti, hogy a pártok aktivistái eltűnnek majd az utcákról. Várhatóan továbbra is gyűjtenek majd aláírásokat, ezeket azonban már másfajta, úgynevezett támogatói aláírásgyűjtő íveken összegzik. A Nemzeti Választási Iroda (NVI) által kiadott, aláírásgyűjtésre használt íveket egyébként kedd délutánig akkor is vissza kell adni, ha azok üresek, ellenkező esetben laponként 10 ezer forint büntetést kell fizetni.

Egy egyéni választókerületben átlagosan 60-80 ezer ember él, így nem tűnik soknak az 500 ajánlás összegyűjtése. Országszerte azonban sok olyan jelölt van, akinek február 17-e óta nem sikerült elvégeznie ezt a feladatot, így várhatóan még az utolsó napon is sok helyen próbálkoznak majd aláírásgyűjtéssel.

A vasárnap délutáni adatok szerint néhány ismertebb párt sem állt túl jól, az Együtt például a 106 körzetből csak 27-ben adott le 500 ajánlást, míg az LMP 97 körzetben jelentett be indulót. Ezek az adatok várhatóan hétfőn még módosulnak.

A bejelentett jelölt egyébként nem válik azonnal hivatalosan is indulóvá: az országos egyéni választási bizottságoknak legkésőbb a bejelentéstől számított negyedik napon kell dönteniük, és ha érkezik jogorvoslati kérelem a nyilvántartásba vétel ellen, elhúzódhat az eljárás. A választási bizottságok szúrópróbaszerűen ellenőrzik az aláírások érvényességét is. Az LMP ellen például Kisvárdán feljelentést is tettek, mert a helyi választási bizottság szerint több ajánlást is hamisítottak.

Ahhoz, hogy egy pártra minden választó tudjon szavazni, országos lista szükséges, ennek kritériumait – 27 egyéni jelölt indítása 9 megyében és a fővárosban - azonban eddig csak néhány párt teljesítette. Az MSZP-Párbeszéd mellett a Fidesz-KDNP, a Demokratikus Koalíció, a Jobbik, valamint az alig ismert Szegényekért Párt vette ezt az akadályt, utóbbi két szervezet esetében azonban még nem jogerős az országos lista nyilvántartásba vétele. Várhatóan ez a sor kiegészül majd az Együttel, az LMP-vel, valamint a Momentum Mozgalommal, utóbbi eddig 51 körzetben állított jelöltet.

Vasárnap délutánig egyébként összesen 2271 jelölt kérte a nyilvántartásba vételét. Jellemzően mindenki valamelyik párt jelöltjeként mérettetné meg magát, eddig ugyanis mindössze egy független jelölt kérte nyilvántartásba vételét.

Lőrincz Tamás