Újabb "válaszcsapás" Trumptól

Újabb szankciót helyezett kilátásba Donald Trump amerikai elnök az általa csütörtökön bejelentett védővámokra adott uniós válaszokra reagálva, ezúttal már az európai gépkocsikat adóztatná. Mint emlékezetes az elnök szokásos Twitter-üzenetben adta tudtul, hogy ezen a héten az USA 25 százalékos importvámot vezet be az acél- és 10 százalékosat az alumíniumtermékek bevitelére. A bejelentés érthető módon megütközést keltett az Amerikában működő külföldi autógyártókban és az érintett országokban egyaránt. Az Egyesült Államok évente több mint 30 millió tonna acélt importál, jelentős részét Európából. Az Unió vezetői is aggodalmuknak adtak hangot, munkahelyek elvesztésétől tartanak. A Reuters hírügynökség értesülése szerint a válasz is hamar megszületett: az EU 3,5 milliárd dollárnyi amerikai termékre vetne ki 25 százalékos importvámot, ha az amerikai elnök tényleg beváltja ígéretét.

Ha az EU tovább akarja emelni az ott tevékenykedő amerikai vállalatokat sújtó - már ma is jelentős mértékű - vámokat és korlátokat, akkor egyszerűen adót fogunk kivetni az autóikra, amelyek szabadon áramlanak be az Egyesült Államokba - írta Trump szombaton a Twitteren, és a "Nagy kereskedelmi egyenlőtlenség!" bejegyzéssel fejezte be. Egy ilyen intézkedés fájdalmas volna, hiszen az Eurostat 2016-ra vonatkozó adatai szerint az EU a világ legnagyobb gépjárműexportőre, az Egyesült Államok pedig a világ első számú gépjárműimportőre. Az EU gépjárműexportjának értéke 192 milliárd eurót tett ki, a legnagyobb felvevőpiaca az Egyesült Államok volt, ahová az uniós export 25 százaléka érkezett - értékelte a tervezett lépés gazdasági hatását a Portfolio.

Közben adófronton is tart az adok-kapok Amerika és az Unió között. Az év végén 35 százalékról 21 százalékra csökkentették az amerikai vállalati nyereségadót, amit az uniós vezetők nehezményeztek, az adóverseny erősödésétől tartva. Angela Merkel német kancellár szombaton szokásos hétvégi videóüzenetében megemlítette: felgyorsítaná a tervezett adóharmonizációt Németország és Franciaország, válaszul az Egyesült Államok által bevezetett adócsökkentésre.