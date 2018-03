Politikai válság Szlovákiában az újságíró-gyilkosság nyomán

A kormány "mélyreható átalakítását" vagy előre hozott választások kiírását javasolta vasárnapi sajtótájékoztatóján Andrej Kiska szlovák államfő a múlt heti bestiális újságírógyilkosság után. A 27 éves szlovák oknyomozó riportert, Ján Kuciakot és menyasszonyát, Martina Kusnirovát a minap temették, és pénteken Szlovákia-szerte megemlékezéseket tartottak a fiatalok emlékére. Ez volt az ország történetének egyik legnagyobb megmozdulása. A fővárosban mintegy húszezren vettek részt az emlékmeneten, minden városban ezrek vonultak utcára. A pozsonyi rendezvényen Andrej Kiska államfő is megjelent, de akkor még nem foglalt állást abban a kérdésben, miként lehetne kilábalni a belpolitikai válságból.

A pozsonyi felvonulás békés volt, de a megemlékezés végén nyílt kormányellenes tüntetésbe ment át. A gyilkosság ugyanis alapjaiban rengette meg nemcsak Szlovákia lakosságát, hanem az ország politikai életét is, miután nyilvánosságra került Kuciak utolsó, befejezetlen munkája. A riportból kiderült, a legmagasabb kormánykörökig érnek el a Szlovákiába is benyomult olasz maffia, a ’Ndrangheta szálai. A hét elején leginkább még csak Robert Kalinák belügyminiszter lemondását követelték, de rövidesen már azt hangoztatták, hogy magának Robert Ficónak és kormányának kell távoznia az ország éléről. Ám mindeddig csak egyetlen miniszter távozott. Marek Madaric, a kulturális szaktárca vezetője szerdán jelentette be lemondását, ugyanis elképzelhetetlennek tartja, hogy Jan Kuciak és élettársa meggyilkolása után nyugodtan üljön a miniszteri székben.

Ezen felül a kormánykoalícióhoz tartozó Híd-Most egyik parlamenti képviselője kilépett a pártból. Igor Janckulík arra hivatkozott: elfogadhatatlan, hogy a legmagasabb politikai körök olyan kétes vállalkozókkal álljanak összeköttetésben, akik a maffiával is kapcsolatba hozhatók, és a saját országukban büntetőeljárás folyik ellenük. Bugár Béla, a Híd-Most vezetője azonban közölte, pártja marad a koalícióban. Úgy vélekedett, Kalináknak mennie kell, de az ügy megoldása a legnagyobb kormánypárt, a Smer kezében van, amely nem szólította fel Ficót minisztere leváltására. Az egyik rendőrszakszervezet is sürgeti a belügyminiszter menesztését és Tibor Gaspar rendőrfőkapitány lemondását is, a lakossági bizalom elvesztésére hivatkozva.

Az ellenzéki média a teljes kormány lemondását követeli. A Bugár vezette párthoz közel álló felvidéki magyar sajtó pedig a Híd-Most koalícióból való távozását tartja szükségesnek.

A nyomozás gőzerővel folyik. Múlt héten hét személyt - köztük a figyelem előtérbe került olasz „vállalkozókat” is - őrizetbe vett a rendőrség. A Fico-kormány különleges nyomozó csoportot hozott létre a titkosszolgálatok bevonásával, és rendőri védelmet ajánlott Kuciak volt munkahelye, az Aktuality oknyomozó portál más újságíróinak is. A prágai rendőrség eközben rendőri védelem alá helyezte Pavla Holcová cseh újságírót, aki az elmúlt másfél évben együtt dolgozott a meggyilkolt Ján Kuciakkal utolsó cikkén. A cseh szervek szerint Holcová élete is veszélyben lehet.

A magyar kormányt is bírálja a Riporterek Határok Nélkül Kérjen bocsánatot Robert Fico az újságírók sértegetése miatt, ezt kérte Christophe Deloire, a Riporterek Határok Nélkül igazgatója azon a pénteki pozsonyi találkozón, amelyen a nemzetközi újságíró szervezetek képviselői tárgyaltak a szlovák kormányfővel és Robert Kalinák belügyminiszterrel. Deloire elítélte azt „szörnyű légkört", melyet a magyar, a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfő az újságírókkal szemben teremt - tudósított a pozsonyi Új Szó. A találkozón részt vett még Harlem Désir, az EBESZ sajtószabadsági képviselője, valamint Flutura Kusari, a Sajtó- és Médiaszabadság Európai Központjának képviseletében. A megbeszélésen a szlovák kormányfő és a szaktárca vezetője tájékoztatta a nemzetközi szervezeteket az újságírógyilkosság felderítése érdekében tett hatósági lépésekről.

Gál Mária