A Fradi vereségével sem változott a helyzet az NB I élén

Kikapott a Ferencváros, ám a labdarúgó NB I listavezetője mégis megőrizte előnyét első számú üldözője előtt. Kieső helyre esett vissza a Vasas.

A múlt héten tapasztalható hóhelyzet és már-már extrém hideg miatt sokáig az is kérdéses volt, hogy szombaton lejátsszák-e az élvonalbeli bajnokság aktuális fordulóját, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) azonban pénteken egyértelművé tette: lesznek mérkőzések, hiszen problémát legfeljebb két helyszínen, Kispesten és Újpesten okozhatnak a körülmények. Nos, míg a Megyeri úton utólag valószínűleg úgy gondolják, hogy bárcsak inkább ne léptek volna pályára (hiszen azzal is éppen ugyanannyi pontot kasszíroztak volna, mint amennyit a Mezőkövesd elleni 3-2-es vereséggel nem szereztek), a Bozsik-stadionban hiába jelentek meg a csapatok, a centerpálya fagyott talaját - amelyet előzőleg a szurkolói összefogásnak is köszönhetően sikerült hómentesíteni - a játékvezető futballra alkalmatlannak minősítette. A tavalyi bajnok Budapest Honvéd és az ezüstérmes Videoton rangadóját későbbi időpontban pótolják.

A párharcnak egyébként a majdani pótláson kívül egy sajnálatos eset miatt is lehet utóélete, a vendégcsapat ugyanis jogi lépéseket fontolgat azt követően, hogy néhány csalódott „drukker” megtámadta a kispesti sporttelepről kifelé haladó székesfehérvári csapatbuszt. Személyi sérülés annak ellenére sem történt, hogy a Videoton játékosai és teljes stábja az autóbuszon utazott, a tettesek „csak” anyagi kárt okoztak, amikor megdobálták a járművet.

Ezt az incidenst és az elmaradt játékot leszámítva egyébként a fehérvári klub játékosainak nincs okuk a csalódottságra, a 21. kört megelőzően a Videoton előtt hárompontnyi fórral vezető FTC ugyanis mire a résztvevők kezdhettek volna a Bozsikban, már letudta soros bajnokiját: bár Böde Dánielék vezettek a csatár góljával, 2-1-re kikaptak Debrecenben a Diósgyőrtől, így ugyan nem csökkent, de nem is nőtt a differencia az aranyéremre esélyes együttesek között.

Bosszúságra sokkal inkább a fővárosi csapatok edzőinek lehet okuk a hétvége után. A Thomas Doll által felkészített éllovas és az Újpest is váratlannak mondható vereséget szenvedett ugyebár, a Michael Oenning-féle Vasasnak pedig momentuma sem volt Szombathelyen, ahol a házigazda Haladás egészen sima, 3-0-s győzelemmel nyerte a kiesési rangadót. Azzal, hogy az idényrajt után ismét kikapott az angyalföldi csapat, az őszi sorozattal együtt immáron kilencedik alkalommal maradt nyeretlen, s visszaesett a kiesést jelentő 11. helyre. Hasonlóra legutóbb akkor volt példa a 2017-ben bajnoki bronz- és kupaezüstérmet szerző Vasasnál, amikor a 2015/2016-os bajnokság végén csak az utolsó játéknapon dőlt el, hogy bennmarad a gárda.

Amennyiben addig minden körülmény ideálisan alakul, az NB I szombaton folytatódik a 22. fordulóval.

Elmaradt a teljes játéknap Noha kilenc találkozó esetében már pénteken biztos volt, hogy nem rendezik meg, végül a másodosztályú bajnokság egyetlen vasárnapi összecsapása, a Szolnoki MÁV FC–Szeged 2011 is elmaradt. Az MLSZ tájékoztatása szerint az NB II 23. fordulóját április 11-én rendezik meg.

Hatos Szabolcs