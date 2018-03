Trumpnak tetszik az örökös elnökség

Méltatta Donald Trump amerikai elnök kínai kollégáját, Hszi Csin-pinget, amiért Kína örökös elnöke akar lenni. Viccelődve arra is utalást tett, hogy egyszer majd az Egyesült Államokban is be kellene vezetni ezt a rendszert. Az amerikai elnök szavait a CNN idézte. A hírtelevízió birtokába került a hangfelvétel Trump beszédéről, amely szombaton hangzott el a politikus floridai nyaralójában zárt ajtók mögött tartott republikánus adománygyűjtő ebéden.