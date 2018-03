Lassan, de tágul az e-tér

Még az orvosok is tanulják az elektronikus receptek felírását, de indul a lakosság részletes tájékoztatása is az e-egészségügyről. Közben egyre több adatunk kerül be a rendszerbe.

Bővítették az e-egészségügy szolgáltatásait. Így például a patikákban már gyógyszerkiváltáshoz is használhatják az e-személyit. Erről Szabó Bálint, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) e-egészségügy fejlesztéséért felelős főosztályvezetője beszélt az Interdiszciplináris Magyar Egészségügy (IME) című szakmai lap minapi konferenciáján. Eddig, ha a gyógyszertárban kéznél volt a recept, minden gond nélkül bárki átvehette akár a szomszéd gyógyszereit is. Ez a megoldás továbbra is érvényben marad. Nem változik az sem, hogy a hagyományos személyi igazolvánnyal és a taj-kártyával akkor is kiadják az orvosságokat, ha nincs ott a felírási igazolás. A gyógyszerész az e-térben látja, hogy mit írt fel az orvos.

Néhány hete az e-személyivel önmagában is kiváltható a gyógyszer. Mostanra ugyanis már csaknem valamennyi patikába telepítették az ehhez szükséges kártyaolvasókat. Az e-személyi pedig nemcsak a személyi azonosítókat, hanem a tajszámot és az adószámot is hordozza, így nincs szükség külön taj-kártyára.

Szabó Bálint beszélt arról is, hogy egyéb lakossági szolgáltatásokat is fejlesztettek az e-térben. A portálon például bárki nyomon követheti, hogy milyen beutalókat, recepteket írtak neki, illetve az állapotával, kezelésével kapcsolatban mit töltöttek fel az orvosok az e-térbe. Hozzátette: hamarosan az önrendelkezéssel kapcsolatos részt tovább bővítik, és lehetővé válik az is, hogy valaki elektronikus megbízást adjon rokonának, szomszédjának arra, hogy gyógyszereit akár felírási igazolás nélkül is elhozza. Az e-térben lehet majd rögzíteni annak az elérhetőségét, akit az orvos értesíthet, ha valakit baleset ér, vagy váratlanul kórházba kerül. Készül a mobil- és telemedicina eszközök csatlakozását segítő fejlesztés is. A tervek szerint például az okosóra által gyűjtött személyes egészségügyi adatokat csak akkor lehet betáplálni a térbe, ha azokat a kezelőorvos is jónak, hasznosnak ítéli.

A szakember elismerte: 2017-ben, a szolgáltatás elindításakor nem törődtek azzal, hogy a lakossággal megismertessék az új rendszert. Szabó Bálint ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: azt "elsősorban az orvosoknak szánták”, ezért az induláskor arra koncentráltak, hogy ők, valamint az intézményrendszerben dolgozók tudják mielőbb használni. Hozzátette: ha nem is verték nagy dobra, de az elmúlt hetekben már készültek a lakosság számára is a rendszer működéséről prospektusok, You Tube csatornán elérhető kisfilmek.

Szabó Bálint beszélt arról is, hogy eddig háromezernél több gyógyszertár, 5400 háziorvosi praxis és száznál több kórház csatlakozott a térhez. A szakrendelők beléptetése még folyamatban van, közülük mintegy hatvan szolgáltató még nem tudott eleget tenni a kapcsolódás feltételeinek. A rendszerbe naponta már most is átlagosan 800 ezer e-recept érkezik. Hozzátette: az orvosok még nem szívesen írnak e-receptet, a vények 40 százalékát ugyanis még mindig a gyógyszerészek rögzítik a rendszerbe.

Danó Anna