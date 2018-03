Önkéntesek a voksolás tisztaságáért

Eddig több mint 1300-an jelentkeztek a MENŐK Magyar Európai Nők Fóruma Egyesülete által indított „Számoljuk együtt a szavazatokat” nevű mozgalom felhívására. Az április 8. választásra a mozgalom önkéntes „független" választóköri delegáltak jelentkezését várja a helyi szavazókörök szavazatszámláló bizottságba, mindenekelőtt a választás tisztaságának, átláthatóságának megőrzése érdekében.

Pákozdi Éva, a MENŐK elnöke a Népszavának hangsúlyozta, hogy az ország 106 országgyűlési egyéni választókerületében 10 286 szavazókör lett kialakítva. – Ezek mindegyikében a minimum három választott tag mellett két delegált tagnak is kellene lennie a szavazatszámláló bizottságokban, hogy ők együttesen biztosítsanak bennünket, állampolgárokat arról, hogy a választás rendben lezajlott, nem történt visszaélés, szabálytalanság valamint a szavazatok megszámlálásának végeredményét rögzítő jegyzőkönyvek a helyes adatokat tartalmazzák – fogalmazott Pákozdi, hozzátéve: minden pártnak és jelöltnek érdeke minél több szavazatszámláló delegálása, hogy a választások tisztaságát ne lehessen kétségbe vonni.

A korábbi tapasztalatok azt mutatják, a pártok nem voltak képesek arra, hogy valamennyi szavazókörben biztosítani tudják a választási törvény által engedett létszámú képviseletüket. A mozgalom önkéntesei pártoktól függetlenek, de a választási törvénynek megfelelve, az önkénteseknek is választaniuk kell majd az őket delegálni tudó lehetséges jelölt vagy bármely párt közül, hogy az általuk megjelölt szavazókörben kinek a delegáltjaként akarnak közreműködni április 8-án.

Hiába a pártsemlegesség, nem indult zökkenőmentesen az akció. A „Számoljuk együtt a szavazatokat” hivatalos Facebook-oldalt a januári induláskor ellepték a trollok, miattuk pedig a közösségi oldal adminisztrátorai felfüggesztették egy időre működésüket.

– A gond elhárult, azóta pedig folyamatosan jelentkeznek az önkéntesek, elsősorban a fővárosból, de a legkisebb falvakból is. Fontosnak tartjuk, hogy a mozgalom önkéntes szavazatszámlálói már bizonyíthatták a hódmezővásárhelyi polgármester-választásnál, milyen is a tudatos és felelős önkéntes állampolgári részvétel, minden fizetség nélkül – vélekedett Pákozdi Éva. Felkészítőket is tartanak az aspiránsoknak, az első, budapesti és Pest megyei gyakorlást március 10-én tartják, a fővárosi Benczúr utcában. Az előadásokon való részvétel regisztráláshoz kötött, melyet a jelentkezem@szamoljukegyutt.hu e-mail címen lehet megtenni.

