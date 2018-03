Anti-Fidesz kellene az országnak

Az országos politikában is a hódmezővásárhelyihez hasonló változásokat remél a város új polgármestere, aki szombaton tette le hivatali esküjét.

A megaláztatás és megfélemlítés elleni összefogásról beszélt Márky-Zay Péter szombati beiktató beszédében. Hódmezővásárhely új független polgármestere szombati eskütételére zsúfolásig megtelt a megyei jogú város polgármesteri hivatalának díszterme, amire a politikus úgy reagált: akik eljöttek az eseményre, azok már nem félnek. Egyben szétoszlatta azokat az aggodalmakat is, hogy megválasztása esetén megtorlásban részesülnek a város Fidesz-párti polgárai, amivel a korábbi alpolgármester és polgármester-jelölt Hegedüs Zoltán hívei riogatták a szavazókat.

Márky-Zay azt is hozzátette, hogy az egész országnak meg kellene élni ezt a felszabadulás érzést, és hozzátette azt a kampányban is többször hangsúlyozott elképzelését, hogy ehhez a legjobb megoldás a kiábrándult fideszesek új tömörülése lenne. Nem mondta ki, hogy egy ilyen párt alakításában gondolkodna, de ahhoz túl gyakran hozza szóba ezt az elgondolást, hogy az véletlen legyen. A Vasárnapi Híreknek adott interjúban például úgy fogalmazott: „ha sikerül megtisztítani az országot, akkor kell egy anti-Fidesz, amelyik nem lop, nem enged be letelepedési kötvénnyel migránsokat, nem folytat gyűlöletkampányt”. A kérdésre, hogy egy ilyen párttal vállalná-e a kormányfői feladatokat, azt felelte, „ha ilyen lesz, bármi elképzelhető”.

A szombati polgármesteri beiktatás után az együttműködést hangsúlyozta, ennek jegyében megígérte a korábban elindított beruházások folytatását, beleértve a templomfelújításokat is. Abban azonban már vita alakult ki közte és az előző vezetés közt, hogy a vártnál rosszabb Hódmezővásárhely költségvetési helyzete, s ezért nem tudja tartani kampányígéretét a helyi építményadó azonnali eltörléséről. A település új konzervatív vezetője 3,8 milliárd forintos adósságot örökölt.

Az együttműködés jegyében alpolgármesternek egy szocialista politikust javasolt. Kiss Andreát, az MSZP helyi elnökét egyhangú szavazással választották meg posztjára.

Lázár tovább migránsozott A váráshelyi hatalmas bukta után sokan azt gondolták, a Fidesz változtat kampányán és visszafogottabban használja a migráns-kártyát. A jelek szerint azonban nincs ötlet új kampányüzenetek bevetésére, sőt Orbán Viktor Miskolcon tovább is vitte a gyűlöletkampányt, amikor azt kiterjesztette a hazai cigányságra is. Lázár János kancelláriaminiszter, aki személyesen is óriási pofont kapott, amikor szülővárosában ütötték el a hatalomtól a pártját, vasárnap már szintén visszatért a megszokott hanghoz. A Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában úgy fogalmazott: ők az elmúlt nyolc évben hibáikkal együtt is az ország függetlenségének megóvásán dolgoztak, míg mások a nemzet gyengítését szeretnék elérni.

Népszava