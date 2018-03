90. Oscar-díj: A csoda elmaradt, de büszkék lehetünk

Nem történt meg az újabb csoda, nem Enyedi Ildikó nyerte a legjobb idegennyelvű filmnek járó Oscar díjat 2018-ban: a befutó a chilei Sebastian Leilo rendezte A Fantastic Woman lett.

Ahogy a magyar rendező korábban nyilatkozta, már maga az öt közé kerülés is nagy csoda volt, amire egyáltalán nem számított. Mindazonáltal, ez alapján elkönyvelhetjük, hogy a Testről és lélekről a tavalyi év egyik legjobb filmje volt világszinten. Sőt, ne feledjük el, hogy ott van még Enyedi Ildikó művének elismerései között a Berlinale fődíja, az Arany Medve és Borbély Alexandra elismerése, a legjobb európai színésznőnek járó Európai Filmdíj.

FOTÓ: VALERIE MACON / AFP

Az Oscar azonban nem pusztán a filmek minőségéről szól, nem klasszikus verseny, mint egy filmfesztivál, így nem feltétlenül a legjobb film nyeri a díjat. Igen sokat számít a marketing, az egyes a filmek mögé rakott kampány és az Enyedi-film forgalmazója, a Netflix nemhogy nem reklámozta a szavazók között a filmet, de magának a cégnek a piaci felfogása is minimum megosztó, lévén, hogy a mozikat nem tartja fontosnak – így kifejezett hátrányt jelentett az Oscar versenyben. A Fantastic Woman pedig annak a Sony Classicnak volt a kezében, mely két évvel ezelőtt mindent elismerést segített megszerezni a Nemes Jeles László rendezte Saul fiának és most is profin kampányolt, az utolsó napokban már szinte lejátszottnak számított a kategória. Pedig ez az Oscar-hajrá lehetett volna szorosabb. Emlékezzünk csak, a chilei film ugyanazon a Berlinalén startolt, mint a Testről és lélekről és ott „csak” a legjobb forgatókönyv díját kapta meg. Persze, ezen a szinten elképesztően kevés különbség van a filmek között, A Fantastic Woman is egy kiváló film: hőse, Marina, egy transznemű nő, akinek a barátja meghal és ettől a ponttól kezdve annak a családjának egy célja van, hogy kisemmizzék. Marina mindenről lemond, csak egy dologról nem: a méltóságáról. Értjük, hogy miért fontos is ez a mű a kvalitásain túl is – ez pedig erősebb üzenet lehetett a szavazók szemében, mint az a tény, hogy Enyedi Ildikó volt a kategória egyetlen női rendezője. Talán a díj után Leilo filmjét bemutatja annak magyar jogtulajdonosa.

Amúgy a 90. Oscar-gála a szokásos unalomba fulladt: a díjak nem leptek meg senkit, lévén, hogy a papírforma érvényesült. A legjobb film A víz érintése lett, a legjobb rendező ezt a bizarr szerelmesművet rendező Guillermo del Toro. A színészdíjak sem hoztak semmilyen meglepetést: Gary Oldman bearanyozódott a Churchill címszerepéért, a színésznők mezőnyében Frances Mcdormand lett A három óriásplakát Ebbing határában nyújtott a szó szoros értelmében drámai játékáért. A mellékszereplők mezőnyében Sam Rockwell (Ebbing) és Allison Janney (Én, Tonya) lettek a befutók – itt sem volt semmi meglepetés. A legmeglepőbb döntés a legjobb eredeti forgatókönyv esetében történt meg: Martin McDonagh elől Jordan Peele (Tűnj el!) happolta el az arany szobrocskát. Az pedig, hogy Roger A. Deakins tizennegyedik jelölését végre Oscarra váltotta az operatőrök mezőnyében a Blade Runner 2049-ért, már inkább igazságtétel kategóriája. Az külön bónusz, hogy Deakins köszönőbeszédében megemlítette Budapestet: jelesül, hogy voltak, akikkel már harminc éve együtt dolgozik, másokkal csak nálunk találkozott először, de a díj az egész stábé.

Ha az összes kiadott elismerést nézzük, matematikai alapon nem voltak igazán nagy nyertesek. A víz érintése négy, a Dunkirk három, a Három óriásplakát Ebbing határában, A legsötétebb óra, a Szárnyas fejvadász 2049 két Oscart vitt haza.

A díjkiosztó, mely számos pontján a politikai korrektség hangsúlyozását tette kirakatba, majdnem a totál unalomba fulladt. De szerencsére csak majdnem. Az este legeredetibb megmozdulását Frances McDormandnak köszönhetjük, aki köszönőbeszéd helyett felállította az összes női jelöltet és felszólította a stúdiófőnököket, hogy itt az ideje, hogy megkérdezzék őket, hogy milyen filmeket akarnak készíteni a jövőben. Mondandóját úgy zárta: „Két szót mondok: Inclusion Rider”. Hollywoodban ez egy olyan pont a legnagyobb csillagok szerződéseiben, melyben kikötik, hogy a stáb nem és kor alapján kiegyensúlyozottnak kell lennie. Ez egyfajta belső harc volt eddig az álomgyárban, melyet a legnagyobbak támogattak és McDormand a második Oscarjával nyilvánvalóan most már ebben a ligában játszik. Amúgy a gálán többen beszéltek arról, hogy Hollywoodban új időszámítás vette kezdetét, jelképes volt, ahogy Ashley Judd, Salma Hayek és Annabella Sciorra – három Weinstein áldozat – beszélt erről, de egyértelműen McDormand szavai ütötték meg az ingerküszöböt.

Idén Jimmy Kimmel, az est házigazdája felajánlás alapján egy jetskivel jutalmazták azt, aki a legrövidebb köszönő beszédet mondja: a nyertes versenyző Mark Bridges, a Fantomszál jelmeztervezője lett. Aki mer, az nyer!

Enyedi Ildikó filmje Oscar nélkül is győztes Mintegy kétszáz szakmabeli várta az Ötkert nevű belvárosi szórakozóhelyen Enyedi Ildikó győzelmét a Testről és lélekről című filmjével a 90. jubileumi Oscar-díjkiosztón a legjobb idegennyelvű film kategóriában. A Magyar Nemzeti Filmalap szervezte összejövetelen még a díjkiosztó előtt bejelentkezett Skype-on a Los Angeles-i Dolby Theatre-ből Havas Ágnes, a Filmalap igazgatója, Mécs Mónika producer, Borbély Alexandra főszereplő és a háttérben látható Enyedi Ildikó. A producer elmondta: ezen a ponton már megnyugodtak, és úgy gondolják, hogy bármelyik film megnyerheti az idegennyelvű film kategóriáját. Amikor kihirdették a kategória öt jelöltjét, hangos ünneplésben tört ki a terem. Amikor kihirdették a győztest, a jelenlévők, a szeretet jegyében megölelték egymást – így talán mondhatjuk: Enyedi Ildikó filmje, Oscar nélkül is győztes.

Csákvári Géza