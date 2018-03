Közelít a tavasz, ne betegedjünk bele!

Alig várjuk az első melengető napsugarakat, azonban nem kell, hogy azonnal nagyon neki is vetkőzzünk, hiszen a nagy hideg után már a kicsit kellemesebb hőfokot is langyosnak érezzük, és ha nem vagyunk megfelelően felöltözve, könnyen megfázhatunk. Annál is inkább ajánlott rétegesen öltözködni, mert reggel és este még akkor is hideg lehet, ha napközben kifejezetten kellemes a hőmérséklet. Ennél több, mindenkinek hasznos tanács nincs, ugyanis mivel nem egyformán működik a szervezetünk, egyéniek az időjárás változásaira adott reakcióink, is – mondta Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója a Népszavának.

A melegedésnek többnyire pozitívak az élettani hatásai, hiszen – várhatóan – sokat fog sütni a nap, és közelít a tavaszi napéjegyenlőség is, amikor ugyanannyi ideig tart a nappali és az éjszakai időszak, pont úgy, mint október elején. Olyankor már „illene” jó időnek lennie, de ahogy ősszel általában elhúzódik a meleg, tavasszal is sokáig lehet még hideg.

Illusztráció: pexels.com

Tavaszi fáradtság Nem betegség, a szervezet így reagál a változásra.

A tavasz közeledte gyakran fáradtsággal, bágyadtsággal, kedvetlenséggel is járhat. A javuló időjárással, a nappalok növekvő hosszával aktívabbakká válunk, a hirtelen felpörgés azonban a télben kifáradt, leharcolt, vitaminhiányos szervezetünknek komoly megterhelést jelenthet. Ellentmondásba kerül a motivációnk és az, amit bírunk; sok mindent szeretnénk csinálni, de a szervezetünk nem tudja követni a tempónkat. A kellemetlen érzéseket úgy lehet elkerülni, ha feltöltjük a kiürült vitaminraktárainkat. Együnk sok zöldséget – medvehagymát, hónapos retket, savanyú káposztát –, gyümölcsöt és vitamindús élelmiszereket, igyunk elegendő folyadékot és a fényterápia is hasznos, hogy „feltuningoljuk” az immunrendszerünket. Akinek már nem olyan rugalmas a szervezete, annak nem is célszerű hirtelen felpörögnie, jobb, ha betartja a fokozatosság elvét: ne menjen egyből húsz kilométeres túrákra és az akár egésznapos kerti munkát is kisebb sétákkal vezesse be – tanácsolta a meteogyógyász.