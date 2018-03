Elios - Összefutnak a szálak Szlovákiában

Az OLAF szerint elcsalt magyar közvilágítási tendereken győztes Elios és az egyik korábbi, látszólagos vetélytársa közös vállalkozással tarolna a szlovák piacon.

Régiós összjáték kezd kibontakozni az Elios-ügyben: a Magyarországon az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) szerint levajazottnak tűnő magyar tendereken óriási, 13 milliárd forintos megrendelésállományt megszerző Elios az itteni referenciával a háta mögött nemzetközi terjeszkedésbe indult.

Az 24.hu szerint az egykori Tiborcz-vállalkozás (Orbán Viktor vője a nagy tendergyőzelmek után még 2015-ben kiszállt az Eliosból) Szlovákiában egy leányvállalatot alapított Elios Slovakia s.r.o. néven. Azonban az Elios mellett nem akárkik a résztulajdonosok: a az E-E-E LED Lighting, s.r.o. cég mögött részben az a magyar U Light Kft. áll, amelyik a 2012 és 2014 közötti közbeszerzéseken látszólag az Elios versenytársa volt.

Az U Ligth Kft. nevét az Eliosról szóló OLAF-jelentés is több helyen említi. A cég szereplése ugyanis azt a gyanút kelti, hogy pályáztatásával a verseny látszatát akarták kelteni azokon a tendereken ahol végül Orbán Viktor miniszterelnök vejének akkori érdekeltsége nyert.

Az U Light a 35, OLAF szerint csalásgyanús magyar Elios-tenderből hétnél is indult, ám egyetlen helyen sem nyert. Volt, ahol rosszul adta be a pályázati dokumentációt a cég, volt ahol pedig csak a közvilágítás korszerűsítés előkészületeibe akart beszállni. Amikor viszont kivitelezőként is indult, akkor az árajánlata furcsa mód mindössze pár százezer forinttal volt drágább az ajánlata az Eliosnál.

Hogy még inkább összjátéknak tűnjön a történet, a 24.hu szerint az U Light éppen akkor kezdett gyakrabban nyerni a tendereken, amikor az Elios települési közvilágítási megbízásai idehaza kezdtek megfogyatkozni.

A szlovák céghez visszatérve: a vállalkozásban 2016-ig szerepelt Tiborcz közvetlen üzlettársa, Erdei Bálint is. Erdei – akivel az akkor huszonéves Tiborcz együtt alapították meg az Elios jogelődjének számító ES Holdingot - Redwood Holding nevű cége 4000 euróval szállt be a szlovák Eliosba.