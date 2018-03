Lovaskocsival hajtott polgárőrök közé egy pécsi férfi

Figyelmeztették, hogy nem hajthat be az utcába, mégis behajtott a lezárt területre a pécsi férfi - ügyében a nyomozást lezárták, a rendőrség vádemelési javaslattal megküldte az ügy iratait az ügyészségnek, tudósít a Police.hu.

Közúti veszélyeztetés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt nyomozott a Pécsi Rendőrkapitányság egy 57 éves helyi férfi ellen. A megalapozott gyanú szerint a férfi 2017. október 14-én délelőtt lovaskocsival közlekedett Pécs-Vasas belterületén, majd egy polgárőr meg akarta állítani, mert az utca egy rendezvény miatt le volt zárva a forgalom elől. Mivel a férfi nem lassított lovaskocsijával, ezért a polgárőr szóban is figyelmeztette, hogy a terület le van zárva, és nem hajthat be oda. Ekkor a férfi közölte a polgárőrrel, ha kell, áthajt rajta, majd lovaskocsijával behajtott a lezárt területre, ahol két polgárőrnek félre is kellett ugrania, hogy el ne üssék őket.