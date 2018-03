Tisztelt Deutsch kolléga! Hazudtatok, és lebuktatok - Ujhelyi István üzent

Ujhelyi István, az MSZP EP-képviselője a közösségi portálon tette nyílt levéllé az üzenetet:

Tisztelt Deutsch Tamás kolléga!

Olvasom a legutóbbi sajtótájékoztatódon elmondottakat laktanyákról, betelepítésre váró menekültekről és a hazaáruló ellenzékről. Tamás, te is pontosan tudod, hogy bődületes hazugságokat írtak fel neked arra a papírra. Hazudtatok és lebuktatok: miközben közpénzből kampányoltok, a néhányatoknak jól tejelő letelepedési kötvényekkel sokezerszám hozzátok be a gazdasági menekülteket. Hazudtatok és lebuktatok: míg Te is menekültellenes szólamokon lovagolsz, aközben szép suttyomban befogadtatok 1300 menekültet. Hazudtatok és ismét csak lebuktatok, amikor az Európai Bizottság elnökét magyarellenes “Soros katonának” neveztétek, de kiderült, hogy nemrég még Te is mellette kampányoltál a Hősök terén. És a legújabb hazugságotok, hogy Karácsony Gergely laktanyákat újítana fel a betelepített “migráns tömegeknek”. Megint csak lebuktatok, hiszen erről szó sincs, ezt több mint két évvel ezelőtt javasolta a Párbeszéd a menekültkrízis csúcsán, az akkor kétszáz százalékos kapacitáson működő menekülttáborok túlterheltségének átmeneti enyhítésére.

Ráadásul épp Ti valósítottátok ezt meg: a Fidesz-kormány szóvivője, Kovács Zoltán jelentette be nem sokkal később, hogy a kiskunhalasi tüzérlaktanyát átalakítjátok menekülttábornak. Paff, megint hazudtatok és megint lebuktatok. Tamás, nektek ezek szerint örömöt okoz, ha hazudtok és beleégtek? Nehéz mást elképzelni. És akkor Tiborczról még nem is szóltunk... Hogy is szoktad mondani? “Ennyi”...